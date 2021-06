7 giu 2021 11:00

DILDO A PAROLE TUE - UNA LETTRICE DI "REPUBBLICA" HA SENTITO IL BISOGNO IMPELLENTE DI COMUNICARE A TUTTI LA SUA SODDISFAZIONE PER AVER COMPRATO UN PISELLONE DI GOMMA: "È IL MIO PRIMO SEX TOY, MI CHIEDO PERCHÉ NON LO ABBIA PRESO PRIMA. HO FATTO QUALCOSA PER ME STESSA, FREGANDOMENE DEL POTENZIALE GIUDIZIO ALTRUI, E MI SONO SENTITA LIBERA. È CARINO, LEGGERO, FUNZIONALE. SODDISFA I MIEI DESIDERI"