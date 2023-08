DIMENTICATE I RUOLI DA BAMBINA PER DISNEY O LA RAGAZZINA TOSSICA DI "EUPHORIA": ZENDAYA ORA SI DÀ AL SESSO A TRE, PER DIMOSTRARE DI ESSERE DIVENTATA ADULTA - L’ATTRICE 26ENNE, PROTAGONISTA DEL NUOVO FILM DI LUCA GUADAGNINO, “CHALLENGERS”, SI SPOGLIA PER LA RIVISTA “ELLE”: “INVECCHIANDO, NON POSSO INTERPRETARE UN’ADOLESCENTE PER IL RESTO DELLA MIA VITA. È STATO UN PO’ SPAVENTOSO AFFRONTARE QUEL PERSONAGGIO DI TASHI, MA ANCHE... “ - VIDEO

DAGONEWS

Dimenticate i ruoli nei film della Disney o da adolescente strafatta: Zendaya è partita con il sesso a tre per dimostrare di essere diventata adulta.

L’attrice, per presentare il suo ruolo nel film “Challengers” di Luca Guadagnino, ha tirato fuori il suo lato super sexy, posando davanti all’obiettivo in lingerie e tacchi stratosferici e sfoderando un fisico da bomba sexy.

L’attrice 26enne, nel film di Guadagnino, indossa i panni della tennista Tashi Duncan che finisce in un triangolo amoroso con Patrick e Art, interpretati da Josh O'Connor e Mike Faist. Il trailer ha immediatamente mandato in crisi i fan che avevano lasciato un’adolescente tossica e si sono ritrovati davanti una Zendaya pronta a lanciarsi in un ruolo che lei stessa ha definito “a rischio”: «Dal punto di vista del personaggio, volevo trovare un ruolo che mi proiettasse in avanti.

Invecchiando, non posso interpretare un’adolescente per il resto della mia vita. Mi è sembrato che fosse un buon passo in avanti verso un ruolo che, immagino si possa definire, "adulto". È stato un po’ spaventoso affrontarlo, il che penso sia una bella sensazione. Continuo a non capire le decisioni che prende la protagonista, e ho avuto così tante conversazioni sulla sua psicologia e sul perché è così. Ma alla fine per me la cosa importante era che non fosse dispiaciuta nell’agire in quel modo».

Sebbene Zendaya sia sempre disponibile con i suoi fan, ha scelto di mantenere privata la sua storia d'amore con Tom Holland: «Ho accettato che parte della mia vita sarà pubblica. Ma ho anche il controllo su ciò che scelgo di condividere. Si tratta di proteggere la mia zona di pace e di far in modo che ci siano delle cose solo mie. Ma so che non posso nascondermi, non è divertente neanche questo».

