Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

Apnec-Associazione professionale nazionale educatori cinofili, fino al 15 luglio, per il proprio ventennale, con la campagna Scelta consapevole, mette a disposizione i suoi professionisti per affiancare, senza alcuna spesa, attraverso una serie di colloqui pre-affido, quanti vogliono far entrare un cane in casa. E poi anche nella fase successiva, ossia l'inserimento in famiglia. Obiettivo, prevenire gli abbandoni.

Largo allora ad adeguati test conoscitivi. «Il primo passo nel colloquio è capire la motivazione per cui una persona intende prendere un cane - spiega la Presidente Apnec, Nadia Sampaolesi - Durante la pandemia, molti, per svariate ragioni, hanno deciso di adottare un cane, poi però ne sono stati abbandonati o restituiti 117mila». Indagate le motivazioni, si passa alla scelta del tipo di cane.

«Le persone, perlopiù, fanno scelte estetiche o di cuore, facendosi intenerire da foto sui social. Le razze vanno scelte in base allo stile di vita. Il Labrador, irruente, è sconsigliato agli anziani. Il Bulldog francese è sbagliato per chi ama una vita molto sportiva. Il Jack Russell, nato per la caccia, è meno adatto alle famiglie. Rottweiler e Dobermann sono possessivi: non vanno bene per giovani e single». La valutazione si fa ancora più complicata nel caso dei meticci. Un professionista riconosce il tipo di incrocio e sa comprenderne le caratteristiche.

Tutti possono adottare un animale? «Le persone che non hanno raggiunto una stabilità nella vita, dovrebbero evitare di prendere un cane. Penso a divorziati, ragazzi che non hanno deciso cosa faranno da grandi, giovani coppie che non sanno se avranno presto dei figli».

