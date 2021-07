DIMMI DI SI' CHE SCATTA IL CLIC! - LE IMMAGINI PIU' EMOZIONANTI DEI MATRIMONI DA TUTTO IL MONDO - DALLA SPOSA CHE LANCIA IL REGGISENO A QUELLA CHE SI DIRIGE SOLITARIA IN CHIESA, PREMIATI IN SPAGNA I MIGLIORI FOTOGRAFI DI NOZZE - "LE COPPIE HANNO IMPARATO CHE NON C'E' NIENTE DI PIU' PREZIOSO DEL LORO GIORNO SPECIALE, QUINDI E' IMPORTANTE FARE UN BUON INVESTIMENTO NEL FOTOGRAFO DEL MATRIMONIO"

Dagotraduzione dal Daily Mail

Fotografos de Boda

Una sposa che lancia il suo reggiseno in aria, una coppia che taglia la torta nuziale, un’altra che si bacia in cima a una galleria. Sono alcune delle più belle foto presentate al Fotografos de Boda Wedding Photography Award, il concorso ideato nel 2012 da Martino Buzzi per celebrare i migliori fotografi al mondo di matrimoni.

Anche se ha sede in Spagna, il premio di quest'anno ha ricevuto candidature da 400 fotografi di tutto il mondo. «Molti fotografi hanno sofferto a causa della crisi COVID-19, ma ora sono disposti a tornare al lavoro con più energia che mai», ha detto Martino.

Fotografos de Boda 2

«Le coppie hanno imparato che non c'è niente di più prezioso delle foto del loro giorno speciale, quindi è importante fare un buon investimento nel fotografo del matrimonio». In un'immagine, la fotografa spagnola Dami Saez ha fotografato una sposa in piedi davanti a uno specchio con indosso un abito di pizzo bianco mentre una delle sue damigelle le chiude il vestito, e un'altra beve champagne.

In un altro, la fotografa Isma Sanchez, anche lei spagnola, ha catturato il momento in cui una sposa è scesa al piano di sotto con suo padre, a braccetto, con le ombre del duo proiettate contro il muro che segnano un momento toccante nel giorno speciale della sposa.

Fotografos de Boda 3

In una delle fotografie vincenti, il fotografo Leonel Longa, dal Venezuela, ha catturato il momento in cui un'orda di partecipanti femminili si è arrampicata per afferrare il bouquet della sposa mentre se lo gettava dietro le spalle.

L'immagine del fotografo spagnolo Javier Villagran mostra una sposa e uno sposo che si riempino il viso di torta con grande divertimento degli ospiti che stanno intorno a loro. Altre foto di spicco sono quelle di Roberto Abril, spagnolo, che ha fotografato una coppia con la mascherina ammirare il bacio degli sposi, e l'immagine di Remedio Cruces che mostra una giovane fioraia trascinarsi il velo della sposa.

