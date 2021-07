LA DIMOSTRAZIONE CHE I VACCINI FUNZIONANO? OGGI IN GRAN BRETAGNA IL TASSO DI MORTALITA' PER COVID E' 16 VOLTE INFERIORE A QUELLO REGISTRATO DURANTE LA PRIMA E LA SECONDA ONDATA - ANCHE SE LE INFEZIONI VIAGGIANO AL RITMO DI 45.000 AL GIORNO, SI REGISTRANO SOLO 40 DECESSI OGNI 24 ORE - L'ULTIMA VOLTA CHE I POSITIVI HANNO RAGGIUNTO QUESTO NUMERO, LE MORTI QUOTIDIANE ERANO 640...

Dagotraduzione del Daily Mail

Positivi vs Morti

Grazie ai vaccini il tasso di mortalità per Covid in Gran Bretagna è ora 16 volte inferiore rispetto a quello registrato durante la prima e la seconda ondata. Le infezioni attualmente in corso viaggiano al ritmo di circa 45.000 al giorno in tutta la Gran Bretagna, con 40 decessi registrati in media ogni 24 ore.

Ma l'ultima volta che i casi hanno raggiunto questo livello - quando la seconda ondata ha iniziato a sfuggire al controllo alla fine di dicembre - ci sono stati fino a 640 decessi giornalieri.

Vaccinazioni in Gran Bretagna

Uno dei ricercatori dell'Università di Oxford che ha contribuito a progettare il vaccino di AstraZeneca oggi ha attribuito ai vaccini il merito di mantenere il tasso di mortalità così basso. Sir Andrew Pollard ha avvertito che i decessi aumenteranno inevitabilmente nelle prossime settimane in linea con i casi, ma ha insistito sul fatto che non raggiungeranno i livelli visti durante i giorni più bui del picco di gennaio.

Gli esperti hanno avvertito che il Freedom Day di oggi non farà altro che aumentare ulteriormente le infezioni, anche se il caldo e le vacanze scolastiche dovrebbero aiutare ad arginare la diffusione del virus.

Infezioni al giorno in Gran Bretagna

Il "professor Lockdown" Neil Ferguson ha avvertito ieri che le infezioni potrebbero raggiungere 200.000 al giorno nelle prossime settimane.

Ha ammesso che considererebbe un successo l'allentamento finale delle restrizioni se i casi rimanessero al di sotto della metà di questo livello e i ricoveri giornalieri raggiungessero un picco di circa 1.000. Ma l'epidemiologo dell'Imperial College di Londra ha affermato che i massimi esperti di No10 erano all'oscuro di quanto grave potesse diventare la crisi.

Morti al giorno in Gran Bretagna

I dati del Dipartimento della Salute mostrano che i ricoveri sono attualmente più di quattro volte al di sotto del livello raggiunto quando il Covid era dilagante a dicembre. Ci sono 614 ammissioni al giorno in media in tutta la Gran Bretagna, rispetto alle 2.800 del 28 dicembre, quando anche i casi erano quasi 50.000.

Morti e ricoveri sono in ritardo di diverse settimane rispetto ai casi, che sono il primo segnale di avvertimento che il Regno Unito potrebbe avere problemi.

Ospedalizzazioni al giorno in Gran Bretagna

Ma le prove mostrano che l'attuale aumento non sta portando il servizio sanitario nazionale ad affrontare una pressione così grave come ha fatto durante la prima e la seconda ondata a causa dei vaccini. Molti dei ricoveri ospedalieri riguardano persone più giovani o vaccinate, il che significa che la loro malattia è spesso più lieve - e la loro degenza ospedaliera più breve - rispetto alle ondate precedenti.

SAGE non si aspetta che la capacità ospedaliera raggiunga il picco di 36.000 registrato a gennaio, e probabilmente non più della metà, anche nel peggiore dei casi.

Regno Unito Covid

I dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali mostrano che i decessi sono inferiori del cinque per cento alla media quinquennale, con il Covid che è responsabile solo dell'1% di tutti i decessi.

Per fare un confronto, al culmine della seconda ondata il virus era collegato a oltre il 40% di tutti i decessi. Sir Andrew, il direttore del gruppo vaccini di Oxford, ha affermato che i tassi di mortalità per Covid rimarranno bassi a causa dei colpi.

boris johnson in conferenza stampa

Ha detto al programma Today di BBC Radio 4: «L'efficacia dei vaccini contro le malattie gravi, i ricoveri ospedalieri e la morte rimane estremamente elevata contro le varianti che sono qui intorno nel Regno Unito. Penso che con queste informazioni, possiamo essere molto fiduciosi che i tassi rimarranno bassi, ma aumenteranno e lo sappiamo. Il modello prevede che ci sarà un aumento dei casi, come abbiamo sentito negli ultimi giorni. Naturalmente lo stiamo vedendo, che ci sono più persone che vengono infettate e che purtroppo si tradurrà in un aumento dei ricoveri e dei decessi. Ma sarà molto più basso di quello che abbiamo sperimentato nelle precedenti ondate».

Più di 45,2 milioni di britannici – o l'87,9 per cento degli adulti – hanno ricevuto una dose, mentre 35,9 milioni – o il 68,3 per cento – hanno ricevuto entrambe le dosi.