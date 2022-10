DIN DON, È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 30.239 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 38.969) E 32 MORTI (IERI 73), CON 175.985 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SI È ABBASSATO AL 17,1% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 123 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA RIMANGONO STABILI – VAIA, DIRETTORE DELLO SPALLANZANI: "NON C'È NESSUN ALLARME, NON LASCIATEVI PRENDERE DAL PANICO, SOPRATTUTTO VOI GIOVANI, VIVIAMO LA NOSTRA VITA..."

Da www.repubblica.it

vaccino covid

Sono 30.239 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 32 i decessi. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute. In totale da inizio pandemia, le vittime sono state 177.988. Ieri c'erano stati 38.969 contagi e 73 decessi. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive di tutta Italia mentre nei reparti ordinari ci sono 123 pazienti in più. Nelle intensive sono ricoverati 252 pazienti, sono invece 6.715 i pazienti nei reparti ordinari.

vaccino covid

"Non c’è nessun allarme, non lasciatevi prendere dal panico, soprattutto voi giovani, e viviamo la nostra vita consapevoli delle nostre forze e degli strumenti a disposizione". Lo scrive Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, sul suo profilo Facebook in relazione all'aumento dei contagi Covid avvenuto nelle ultime settimane.

covid

"La politica ascolti di più i problemi dei cittadini e si dia rapidamente da fare - aggiunge Vaia -. Subito in sicurezza i luoghi della socialità. Vari, il governo che verrà, un piano Marshall per scuole e trasporti".

La malnutrizione non è solo dei Paesi più poveri, aumenta nei paesi sviluppati. Anche i numeri della malnutrizione in Italia sono allarmanti: l'obesità interessa un adulto su dieci e un terzo dei bambini nella fascia d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, cifra che conferma il primato italiano a livello europeo. Obesità e sovrappeso registrano ampia diffusione in particolare nel Centro-Sud del Paese, dove la crisi economica e la povertà educativa hanno prodotto un impoverimento nutrizionale delle diete dei più piccoli.

variante globale covid

Studi mostrano che in Italia meno di un bambino su cinque delle scuole primarie ha un'alimentazione che segue i principi della dieta mediterranea e che per 11 bambini su 100 durante l'emergenza Covid il pasto consumato a scuola sia stato l'unico completo della giornata. Lo ricorda il Wwf nella Giornata Mondiale dell'Alimentazione che si celebra oggi.

isolamento covid laboratorio di ricerca varianti covid