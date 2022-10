DIN DON, È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 65.925 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 15.089) E 80 MORTI (IERI 51), CON 333.204 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ RISALITO AL 19,8% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 272 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 42 IN PIÙ – LA REGIONE CON PIÙ CONTAGI È LA LOMBARDIA (14.025), SEGUITA DAL VENETO (8.873)…

Da https://tg24.sky.it/

omicron2 ba2

Nelle ultime 24 ore sono stati 65.925 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 15.089. Aumentano i tamponi effettuati: 333.204, contro i 83.426 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 19,8% (ieri era al 18,1%).

Sono 80 i morti (compreso qualche riconteggio), 8 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'11 ottobre.

tamponi

I nuovi contagi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 14.025, poi il Veneto con 8.873. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 224, con 42 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 6.259 (+272). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione.

COVID VARIANTE OMICRON

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 22.896.742. Le vittime in totale sono 177.650, con 80 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 51). I guariti sono 48.345 nelle ultime 24 ore e 22.198.173 in totale. Sono invece 514.436 le persone in isolamento domiciliare (+17.212). I tamponi sono in tutto 248.981.296 - di cui 97.328.859 processati con test molecolare e 151.652.437 con test antigenico rapido -, in aumento di 333.204 rispetto al 10 ottobre. Le persone testate sono finora 64.458.808, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

tamponi 2 tamponi rapidi covid ricoveri omicron2 ba2