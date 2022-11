DIN DON, È ARRIVATO IL BOLLETTINO SETTIMANALE! – NEGLI ULTIMI 7 GIORNI IN ITALIA SONO STATI REGISTRATI 208.346 NUOVI CASI (LA SCORSA SETTIMANA ERANO STATI 181.181) E 533 MORTI (549 LA SCORSA SETTIMANA), CON 1.193.523 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN CRESCITA AL 17,5% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 625 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 44 IN MENO – L'UNICA REGIONE CLASSIFICATA A RISCHIO ALTO DALL’ISS È LA LIGURIA, 12 SONO A RISCHIO MODERATO

variante globale covid

1 – COVID, BOLLETTINO SETTIMANALE 11 - 17 NOVEMBRE

Da www.corriere.it

In crescita la curva epidemica in Italia. Sono 208.346 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Italia negli ultimi sette giorni, contro i 181.181 della settimana scorsa, un incremento del 15%. Mentre sono 533 le vittime nello stesso arco temporale (549 il dato della settimana precedente), 180.518 in totale. È quanto emerge dai dati del bollettino settimanale del ministero della Salute pubblicato oggi.

covid ricoveri

Iniziano a risalire anche le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 44 in più (la settimana scorsa -35) per un totale di 247, mentre i ricoveri ordinari salgono di 625 unità (sette giorni fa -248), 6.081 in tutto. In aumento anche il numero degli attuali positivi, 41.341 in più (la scorsa settimana -6.557) che salgono così a 452.895, di cui 445.667 in isolamento domiciliare.

In sette giorni, inoltre, sono stati eseguiti 1.193.523 tamponi con una variazione di +2,9% rispetto alla settimana precedente (1.159.602). Il tasso di positività è in crescita, al 17,5% con una variazione di +1,9% rispetto alla settimana precedente (15,6%).

2 – COVID: ISS, SOLO LIGURIA A RISCHIO ALTO. PER 12 È MODERATO

covid nuova sottovariante 6

(ANSA) - Una Regione è classificata questa settimana a rischio alto per molteplici allerte di resilienza, la Liguria. La scorsa settimana nessuna Regione era classificata così. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19: 12 sono a rischio moderato (rispetto alle 4 della settimana precedente) e 8 a rischio basso. Undici Regioni e Province autonome (PPAA) riportano almeno un'allerta di resilienza e due Regioni/PPAA ne riportano molteplici.

vaccino contro il covid

Le 12 a rischio moderato sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna,

Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Provincia Trento, Puglia,

Sicilia, Toscana e Veneto.

varianti covid varianti covid