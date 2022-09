DIN DON, È ARRIVATO IL BOLLETTINO (E SONO DI NUOVO CAZZI AMARI!) – LA CURVA EPIDEMICA È IN RISALITA: OGGI 28.395 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 8.259 E MARTEDÌ SCORSO 23.161) E 60 MORTI (IERI 31), CON 207.434 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN CRESCITA AL 13,7% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 2 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO UNO IN MENO

Da www.repubblica.it

omicron2 ba2

Segnali di risalita, oggi più netti, per la curva epidemica in Italia. Sono 28.395 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro gli 8.259 di ieri ma soprattutto i 23.161 di martedì scorso. I tamponi processati sono 207.434 (ieri 67.416) con un tasso di positività che dal 12,3% sale al 13,7%. I decessi di oggi sono 60 (ieri 31), per un totale da inizio pandemia di 176.669.

Le terapie intensive scendono di una unità (ieri -6) ed ora sono 150 con 16 ingressi del giorno; ancora in (lieve) aumento i ricoveri ordinari, 2 in più (ieri +73), per un totale di 3.495. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ema: contagi in calo ma prepararsi a nuova ondata

covid ricoveri

Sul Covid-19 "i dati raccolti dall'Ecdc mostrano che nelle ultime settimane c'è stato un calo nei numeri totali di casi e decessi in Europa. In ogni caso, come approccio ottimale, dobbiamo prepararci a una nuova ondata di contagi in linea con i trend mostrati dal virus nei due anni precedenti".

vaccino covid

Lo ha detto Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). "Omicron BA.5 è ancora dominante", ma dobbiamo sempre stare attenti ad altre varianti, come BA4.6 che si sta diffondendo velocemente" negli Usa ed è stata rilevata in Europa. "Ema monitora come variante di preoccupazione anche BA2.75".

covid ricoveri omicron2 ba2 omicron2 ba2 COVID VARIANTE OMICRON vaccino covid