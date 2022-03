Fla. Sav. Per “il Messaggero”

Il dolore per la separazione è diventato rabbia quando ha scoperto che il suo ex si stava rifacendo una vita con una nuova compagna. Così ha deciso che, se non poteva riavere indietro quell'amore, quanto meno gli avrebbe potuto rendere la vita un inferno.

E così ha fatto una donna di 51 anni nei confronti dell'ex compagno e della sua nuova fidanzata. Un'escalation di minacce che nelle settimane, sono diventate sempre più frequenti e violente fino a quando la donna ferita nell'orgoglio, ha deciso di coinvolgere anche un'altra persona: un complice incaricato di mettere a segno gli atti persecutori più violenti. Ma proprio questa strategia, le si è ritorta contro. Per la donna, e il complice 21enne, sono scattate ieri le ordinanze di custodia cautelare.

IL TRADIMENTO DEL COMPLICE Per tre anni, la donna ha perseguitato il suo ex. Dal termine della loro relazione - avvenuta nel 2019 - fino a ieri quando sono scattate le denunce e gli arresti. Dietro la rabbia anche il sospetto di essere stata tradita con l'attuale fidanzata dell'ex compagno.

Gli episodi intanto si sono fatti via via sempre più gravi: insieme al complice, un giovane di 21 anni, hanno incendiato le loro macchine e gettato una bomba carta sul balcone dell'appartamento in via Suvereto. Ancora: telefonate anonime e messaggi minatori. Un incubo per l'uomo ma anche per la nuova fidanzata finita pure lei nel mirino delle minacce. Alle vittime non è rimasto altro che denunciare contro ignoti i ripetuti episodi. Con il sospetto che dietro quelle aggressioni, si nascondesse la 51enne. Ma senza nessuna prova concreta a cario dell'autrice.

A quel punto però, proprio il complice si è fatto avanti con la coppia finita nel mirino della ex gelosa. Li ha contatti telefonicamente assicurando che, in cambio di un'ingente somma denaro, li avrebbe aiutati a incastrare chi si nascondeva dietro le aggressioni. Il giovane ha quindi inoltrato loro un messaggio audio con la voce appunto, della donna.

I due hanno subito consegnato la prova audio agli agenti del distretto Fidene Serpentara. Gli investigatori hanno avviato così una fitta rete di controlli incrociando tabulati telefonici, denunce e segnalazioni. La svolta per le indagini, una volta accertata la corrispondenza. Con un tradimento dunque, la 51enne è stata incastrata dalla polizia.

LE ACCUSE Il cerchio delle indagini si è infatti stretto intorno alla rancorosa donna e anche al suo complice. Da quanto accertato dai poliziotti infatti, era stato il ragazzo materialmente a dare fuoco alle macchine e a lanciare la bomba carta sul balcone di casa. Per i due sono quindi scattate le denunce e gli arresti domiciliari.

Ordinanze di custodie cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Roma e richieste dalla Procura Capitolina. I due sono accusati di concorso di reato tra loro. La 51enne dovrà adesso rispondere di atti persecutori e danneggiamento aggravato. Per il ragazzo alle accuse si è aggiunta anche quella di tentata estorsione per la grossa somma di denaro che aveva chiesto, in cambio delle informazioni.

