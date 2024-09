DIO CI SALVI DAI GENITORI ULTRÀ – FOLLIA A CINISELLO BALSAMO DOVE, ALLA FINE DI UNA PARTITA TRA UNDER 16, I GENITORI DEI GIOVANI CALCIATORI HANNO PICCHIATO IL PREPARATORE ATLETICO E IL DIRIGENTE DELLA SQUADRA OSPITE, SPEDENDOLI IN OSPEDALE – DURANTE IL MATCH L’ARIA ERA TESA TRA ESPULSIONI E PAROLE PESANTI, MA TUTTO È DEGENERATO DOPO LA…

Estratto dell'articolo di Federico Berni per www.corriere.it

CALCIO GIOVANILE 5

Follia in campo a Cinisello Balsamo sabato 28 settembre, al termine della partita fra il Città di Cinisello e l’Ausonia Academy, valida per il campionato provinciale categoria allievi under 16. Il preparatore atletico e il dirigente della squadra ospite colpiti a pugni e finiti in ospedale, i giovani calciatori dell’Ausonia «assediati» negli spogliatoi da genitori della squadra ospite, i quali avrebbero invaso anche la zona dell’area tecnica […]

CALCIO GIOVANILE 5

Il match era stato molto teso, un 2-2 con pareggio degli ospiti a pochi minuti dalla fine e parecchi battibecchi in campo. La prima rissa sarebbe scoppiata mentre veniva soccorso un calciatore, infortunatosi dopo il gol del pareggio, ed è sfociata in due provvedimenti di espulsione, uno per squadra. Poi la situazione sarebbe degenerata, con l’ingresso di due genitori nell’area tecnica con intenzioni bellicose contro i ragazzi. […] da parte dell’Ausonia sarebbero pronte le denunce.

calcio giovanile CALCIO GIOVANILE