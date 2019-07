DIO CI SALVI DALLE INFLUENCER – DOPO AVER DETTO CHE ''SONO DUE ANNI CHE NON BEVO ACQUA'' A CHI CHIEDEVA CONSIGLI CONTRO LA CELLULITE, CHIARA NASTI FINISCE DI NUOVO NELLA BUFERA - STAVOLTA È UNA FOTO SUPER RITOCCATA: NEL TENTATIVO DI RIDURRE IL PUNTO VITA E AUMENTARE LE DIMENSIONI DEL LATO B, CI È ANDATO DI MEZZO UN GOMITO CHE SI È SQUAGLIATO COME UN GELATO…(VIDEO)

Chiara Nasti non ne combina una giusta: l’ultima foto postata sui social dalla bella influencer è stata presa di mira dai follower, che hanno accusato la Nasti di usare troppo (e soprattutto usare male) photoshop. Le critiche (pesantissime) arrivano a poca distanza da un’altra “gaffe” da cui però l’influencer si è difesa con decisione.

Chiara Nasti e il gomito sciolto

Le influencer sono – per lavoro – sotto gli occhi di tutti. Proprio per questo devono fare in modo di apparire sempre al meglio della forma, anche forse “forzando un po’ la mano” grazie a qualche espediente grafico e tecnico.

Chiara Nasti non sarà di certo la prima influencer a ricorrere all’aiutino di photoshop per migliorare i propri ritratti fotografici e di certo non sarà l’ultima. Fa parte però della schiera delle imprudenti, cioè di coloro che hanno deciso di usare il programma per modificare le foto in maniera approssimativa, tanto approssimativa da risultare dannosa.

Lo fanno notare proprio i moltissimi follower che hanno deciso di commentare l’ultima foto della Nasti, che appare di profilo, con in mano una grossa pochette, mentre indossa un paio di hot pants di jeans e un top fuxia.

La tragedia nella fotografia si consuma all’altezza del gomito, che è stato letteralmente “spinto” verso destra insieme alla curva della schiena.

L’obiettivo di questa manipolazione era probabilmente quella di accentuare la curva della schiena facendo apparire più sottile il punto vita.

I commenti dei follower

Ovviamente i follower non ci sono affatto andati leggeri: i più astiosi hanno sottolineato che una parte di tutti i soldi che la Nasti guadagna potrebbero essere destinati a pagare qualcuno che sia davvero in grado di usare Photoshop e che non presenti sul profilo dell’influencer questo genere di orrori.

Chi ha voluto essere più gentile, invece, ha sostenuto che sarebbe stato meglio inserire su Instagram la foto originale, sostenendo che di certo non c’era molto da correggere nemmeno in quella.

Una gaffe dopo l’altra

La foto incriminata di Chiara Nasti arriva dopo le affermazioni poco felici della modella, la quale proprio pochi giorni fa aveva dichiarato di non bere acqua da diversi anni, limitandosi a bere esclusivamente acqua di cocco e coca cola.

Com’era prevedibile la reazione dei social non si è fatta attendere e Chiara è stata accusata di avere una pessima influenza sulle ragazze che la vedono come un punto di riferimento, dal momento che indirettamente consiglia di avere abitudini alimentari scorrette.

Se sull’uso sconsiderato di Photoshop non ci sarà modo in cui la Nasti potrà difendersi, la ragazza aveva invece deciso di esprimersi con decisione contro coloro che l’avevano criticata, affermando che non si sarebbe mai permessa di consigliare il suo stile di vita ad altri.

Oltre a questo Chiara Nasti non è si è mai esposta intorno a temi come wellness e alimentazione, quindi si tratta di campi molto lontani dai settori all’interno dei quali è diventata famosa.

Poca acqua contro la cellulite. Una ricetta del tutto sbagliata, consigliata dall'influencer Chiara Nasti e che in poche ore fa il giro del web.

È un po’ quello che è successo in questi giorni per un commento poi in parte ‘ritrattato’ della giovane donna, ex naufraga de L’isola dei famosi, che in seguito alle tante richieste ricevute dai follower sui suoi segreti di bellezza, primo fra tutti il rimedio contro la cellulite - l’inestetismo che affligge molte donne – ha risposto così: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola!

Noi siamo quello che mangiamo”. Un commento che è finito sotto la lente d’ingrandimento, scatenando una reazione a catena di polemiche, per lo più sulla possibilità che consigli estremi come questi possano influenzare negativamente il comportamento di numerose giovani ragazze. Anche perché a dirla tutta, la cellulite si combatte proprio bevendo acqua.

Per la nostra salute e il nostro benessere è fondamentale bere acqua: “Le nostre cellule sono costituite principalmente di acqua, e questo è uno degli elementi fondamentali per vivere – basti pensare che dopo due giorni deprivati di questa sostanza si muore – e stare bene.

Per combattere la cellulite non si può fare a meno di uno stile di vita sano, che passa per la giusta alimentazione, attività sportiva e idratazione: anche nel campo della bellezza, dunque, la corretta assunzione di acqua assume un ruolo fondamentale”, spiega Manon Khazrai, docente di Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione all'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Contro la cellulite tanta acqua

Chi soffre di ritenzione idrica, infatti, ha più acqua fuori dalle cellule - nell’ambiente extracellulare - che al loro interno, dove invece dovrebbe essere. E il punto è che questo squilibrio, alla base dell’inestetismo, va arginato proprio bevendo, come spiega Khazrai: “Assumendo acqua idratiamo le nostre cellule e possiamo arrestare in parte la progressione di questo inestetismo.

Non solo, oltre alla corretta idratazione possiamo combattere la cellulite ricordando anche di ridurre il sale, ricco in sodio, e aumentando il consumo di frutta e verdura, ricche invece di potassio: questo perché il potassio aiuta il nostro corpo a richiamare acqua all’interno delle cellule, mentre il sodio agisce al contrario, richiamando acqua all’esterno delle cellule”.

E a questo punto la domanda più che legittima riguarda la quantità di acqua consigliata ogni giorno per garantire al nostro organismo di funzionare bene. Infatti, come risponde Khazrai: “La Società italiana di nutrizione umana (Sinu) raccomanda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno per le donne e due litri e mezzo per gli uomini, assumendone ancora di più se si mangia salato, se si conduce una vita frenetica o se si fa molta attività sportiva, eventualmente integrando i sali minerali persi durante lo sport”.

Ovviamente, non sempre è possibile quantificare l’acqua assunta durante la giornata, ma di sicuro già la sensazione della sete significa carenza di idratazione. “Avere sete rappresenta già il primo forte campanello di allarme di disidratazione al quale non si dovrebbe arrivare generalmente, ma ci sono tanti altri segnali che il nostro corpo ci manda: oltre alla pelle secca e al senso di sete – spiega l’esperta -, tra i più conosciuti e intuitivi, dovremmo prestare attenzione, specialmente in estate, a segni come confusione mentale, sbandamenti, stato confusionale e stanchezza.

Anche una leggera alterazione della temperatura corporea o l’appannamento della vista possono essere segnali di disidratazione”.

Attenzione alle bevande gassate

Il fatto che l’acqua sia un alleato insostituibile per un corpo sano e magro è un aspetto che dovrebbe essere abbastanza scontato. Eppure alcune persone – come l’influencer, il cui commento ha sollevato un bel polverone sui social - cadono spesso in errore, ad esempio pensando che l’assunzione di bevande alternative possa ugualmente garantire il giusto apporto di liquidi.

Niente di più sbagliato, come fa notare l’esperta: “Il consumo smodato di bevande gassate, anche senza zuccheri - che in molti casi porta a ridurre drasticamente l’assunzione di acqua, perché preferiti da molte persone per il gusto che hanno – contengono sostanze come acido fosforico o caffeina che riducono l’assorbimento di calcio, un elemento importante per la nostra salute che possiamo assumere bevendo tipi di acqua ricchi in questo elemento, riducendo così il consumo di molti formaggi, ricchi di calcio ma molto spesso grassi”.

Senza contare poi come il consumo delle bevande zuccherate possa anche innescare quel circolo vizioso della continua richiesta di zuccheri all’interno del corpo, “che porta a ingrassare – come fa notare Khazrai -, oltre che far male alla salute.

Per i prodotti a base di cocco, come il latte di cocco, il discorso è un po’ diverso nel senso che sono diventati molto popolari grazie ad alcune diete come quella chetogenica”, un regime alimentare basato sulla bassa assunzione di carboidrati e proteine, e un maggiore consumo di grassi, così da costringere l’organismo a utilizzare i grassi come fonte di energia.

Si tratta dunque di alimenti che possono aiutare a perdere peso, tuttavia la frequenza della loro assunzione e in generale “questo tipo di dieta – continua Khazrai - è da considerarsi una terapia e non un ‘fai da te’”.

