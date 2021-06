DIO LI FA E LORO ACCOPPIANO I VESTITI – DIMENTICATE IL CIONDOLO COL CUORE SPEZZATO, ROBA DA TEEN ANNI ‘90: OGGI L’AMORE PASSA ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DEL GUARDAROBA. O MEGLIO: PER DIMOSTRARE DI FAR PARTE DELLO STESSO “TEAM” SI VA VESTITI UGUALI – UNA MINCHIATA TRASFORMATA IN OCCASIONE DI BUSINESS: LA COPPIA “YOUNG EMPERORS” È PARTITA DA INSTAGRAM E ORA È VESTITA DALLE GRIFFE DI LUSSO – IN GIAPPONE TSUYOSHI E TOMI SEKI, SPOSATI DA 40 ANNI, SONO STAR DEL WEB E…

Anna Franco per “Il Messaggero”

IL FENOMENO

tsuyoshi e tomi seki

Il ciondolo col cuore spezzato o il tatuaggio con le rispettive iniziali? Roba da preistoria. Ora l'amore di una coppia passa dalla condivisione del guardaroba. Basta qualche capo ben scelto e coordinato e il brillocco è bello che archiviato. I Ferragnez, alias Chiara Ferragni e il marito Fedez, per mostrarsi al mondo di Instagram con la nuova nata Vittoria hanno scelto un ritratto di famiglia a righe. L'influencer, il cantante, ma anche la neonata e il figlio maggiore, Leone, nonché la cagnolina Matilda, avevano indosso tutti quanti maglie mariniere della collezione Solo per Te di Uno Cashmere.

Ma l'imprenditrice digitale, questa volta, non è stata la prima a sdoganare il look coordinato coi propri cari. Nelson Tiberghien e Isabelle Chaput, in arte Young Emperors, hanno dato vita alla loro pagina Instagram nel 2018 e collaborano già con varie griffe di alto rango, come Hermès, Marine Serre, Chanel e Paco Rabanne, purché vestano entrambi in modo simile o coordinato.

nelson tiberghien e isabelle chaput 3

I SENTIMENTI

Il loro è stato amore a primo look. Entrambi francesi, «ci siamo conosciuti nel 2015 studiando fotografia a Parigi - raccontano - Siamo diventati amici e partiti alla volta di New York per un tirocinio». All'ombra della Grande Mela è nato l'amore e anche, spontaneamente, la voglia di combinare i propri look. «All'inizio era un modo per esprimere i nostri sentimenti e l'appartenenza alla stessa famiglia - proseguono - Poi abbiamo pensato che come divertiva noi poteva diventare qualcosa di piacevole da mostrare anche sui social e, così, abbiamo iniziato a scattare foto e a girare video della nostra coppia coordinata. Lo facciamo soprattutto perché ci rende felici».

nelson tiberghien e isabelle chaput

Tale gioia deve essere condivisa da molti altri, visto che basta fare una ricerca su Instagram e TikTok degli hashtag #matchingcouple e #matchingoutfit per veder arrivare sul proprio smartphone una carrellata di due cuori e un outfit da far tenerezza anche ai meno romantici. Tra i vari partner in style appaiono anche Bon Pon 511. I loro capelli sono grigi, perché i giapponesi Tsuyoshi e Tomi Seki hanno superato la sessantina e sono sposati da circa 40 anni. La cifra che accompagna il loro account è la data del matrimonio, avvenuto l'11 maggio, mentre Bon e Pon sono i soprannomi che avevano da bambini. Musa ispiratrice la figlia. Aveva scattato ai genitori qualche foto, che, poi, aveva postato sul Instagram, ricevendo valanghe di like e commenti. Così, ha suggerito a mamma e papà di diventare star social, coi loro abiti sobri, ma sempre perfettamente coordinati.

tsuyoshi e tomi seki 1

LA MUSICA

Un armadio per due, del resto, supera ogni barriera anagrafica. A Sanremo, la coppia, nella musica e nella vita, dei Coma Cose si è presentata con abbigliamento complice, raccontando, poi, che è una loro abitudine anche nella vita di tutti i giorni. Sempre sul palco dell'Ariston, il duo de La Rappresentante di Lista era coordinato in Valentino. Quest' ultima maison da più stagioni promuove un guardaroba che superi le classificazioni di genere e che possa piacere ed essere indossato indifferentemente da lei come da lui.

coma cose

Un discorso simile a quello visto sulle passerelle di Ermenegildo Zegna, dove le differenze tra maschile e femminile passano solo per le nuance scelte, di Burberry, di Gucci, di Marine Serre, ma anche di Cos e Zara.

L'ESIBIZIONE

«Vestirsi in modo uguale o coordinato è un modo immediato per comunicare un legame, ben più visibile di un anello e con una permanenza nel tempo maggiore delle durata di un bacio o di un'effusione - spiega Paola Pizza, psicologa della moda e autrice del libro Il Coraggio di Piacersi (Franco Angeli) - Con un look simile si lancia un chiaro messaggio all'esterno: siamo uguali, abbiamo gli stessi gusti e valori».

la rappresentante di lista

E siamo felicemente innamorati, soprattutto a favore di social. «Il vestito - prosegue l'esperta - diventa un mezzo e un gioco importante non solo nella fase iniziale, di conoscenza, quando si cerca di sedurre l'altro, ma anche un tramite per mostrare il consolidamento di un'unione. In fondo, nell'innamoramento c'è un forte desiderio di fusione. Con uno stile tutto suo la coppia annulla le differenze e rende l'abbigliamento un contenitore dei reciproci sentimenti, sottolineando la bellezza dello stare insieme». E se, poi, l'amore dovesse malauguratamente finire basterà cambiare guardaroba.

