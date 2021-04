21 apr 2021 10:38

DIO LI FA E POI LI (RI)ACCOPPIA - DUE GEMELLE NATE IN COREA DEL SUD E ADOTTATE DA DUE DIVERSE FAMIGLIE IN AMERICA SI SONO RIUNITE PER LA PRIMA VOLTA DOPO ESSERSI RITROVATE GRAZIE A UN TEST DEL DNA – NON E’ NOTO IL MOTIVO PER CUI LE DONNE SONO STATE SEPARATE ALLA NASCITA E PORTATE A MIGLIAIA DI DISTANZA DAL LORO PAESE NATALE: UNA E’ STATA ADOTTATA DA UNA FAMIGLIA IN FLORIDA, MENTRE L’ALTRA DA UNA FAMIGLIA IN PENNSYLVANIA…