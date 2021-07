DIO PERDONA, BERGOGLIO NO - L'EX CARDINALE THEODORE MCCARRICK È STATO INCRIMINATO PER AVER ABUSATO SESSUALMENTE DI UN RAGAZZO DI 16 ANNI NEL 1974 - VA A PROCESSO SOLO ORA CHE HA 91 ANNI, NONOSTANTE TUTTI SAPESSERO FOSSE UN PREDATORE SESSUALE, ANCHE PERCHE' NÉ WOJTYLA NÉ RATZINGER PRESERO UN PROVVEDIMENTO PER FERMARLO - LO HA FATTO BERGOGLIO COSTRINGENDOLO PRIMA A LASCIARE IL COLLEGIO CARDINALIZIO E POI LO HA INTERDETTO LO STATO CLERICALE…

Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera"

Nessuno sconto all'ex cardinale Theodore McCarrick, 91 anni. Ieri è stato incriminato per aver abusato sessualmente di un ragazzo di 16. Dovrà rispondere a tre capi di imputazione (molestie, assalto, violenza) davanti alla Corte del Dedham District, capoluogo della contea di Norfolk nello Stato del Massachusetts. La prima udienza è fissata per il prossimo 26 agosto.

È l'atto finale, ormai inatteso, di una lunga vicenda che ha scosso per anni il Vaticano e la Chiesa cattolica negli Stati Uniti. McCarrick è stato una figura di primo piano: nel 2000 fu nominato arcivescovo di Washington e, l'anno successivo, diventò cardinale. Ma la sua ascesa è stata accompagnata da voci e sospetti, alimentati dai racconti di seminaristi, preti e giovani studenti. Il prelato, in realtà, era un predatore sessuale. McCarrick ha resistito, continuando a navigare nelle alte gerarchie ecclesiastiche, anche dopo essere andato formalmente in pensione nel 2006.

Due Pontefici, Wojtyla e Ratzinger, non presero alcun provvedimento. Un rapporto del Vaticano, pubblicato nel novembre 2020, mette in fila una lunga serie di errori, sottovalutazioni e forse vere coperture nella Curia che hanno garantito l'impunità a un violentatore seriale. Fino alla svolta clamorosa del 27 luglio 2018, quando Papa Francesco costrinse McCarrick a dimettersi dal collegio cardinalizio. Poi, il 16 febbraio 2019, gli interdì «lo stato clericale», cioè gli tolse la tonaca di prete.

La mossa della Procura e della Corte del Massachusetts ha colto di sorpresa i giuristi e i media americani. McCarrick è la figura più potente della Chiesa che sia mai andata a processo negli Usa. In pochi si aspettavano la sua incriminazione: è un uomo di 91 anni che vive isolato nel Missouri. Le accuse risalgono addirittura al 1974, quando l'allora sacerdote era il segretario del cardinale di New York, Terence Cooke.

In quell'anno McCarrick partecipò a una festa di matrimonio nel Wellesley College in Massachusetts. Il rapporto della polizia locale, depositato in tribunale e recuperato dal «Washington Post», ricostruisce l'incontro tra il prete e un sedicenne, di cui, almeno per il momento, viene occultata l'identità. Il futuro cardinale era in stretto contatto con i genitori della vittima. Avvicinò il ragazzo in questo modo: «Tuo padre mi ha chiesto di parlarti».

Lo condusse in una stanza appartata nell'università e chiuse le imposte. Cominciò con una ramanzina perché l'adolescente non andava a messa e finì con il mettergli le mani sui genitali. Lo congedò assegnandogli tre Pater noster e tre Ave Maria come penitenza, «per redimerlo dai peccati». Un modello che McCarrick ha poi replicato nei suoi spostamenti tra le diocesi Usa. Dal New York al New Jersey al Massachusetts. Adesso la giustizia gli presenta il conto.

