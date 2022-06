DIO SALVI I PARTY DELLA REGINA – SUPER FESTA (SUPER BRITISH) DAVANTI A BUCKINGHAM PALACE PER IL GIUBILEO DI PLATINO DI ELISABETTA: C’ERANO ROD STEWART, DIANA ROSS, I DURAN DURAN, ALICIA KEYS, QUEL CHE RESTA DEI QUEEN. MANCAVANO SOLO I ROLLING STONES E PAUL MCCARTNEY! – I SALUTI DEGLI EREDI AL TRONO CARLO E WILLIAM, LE CIANCHE AMBIENTALISTE, LE FACCETTE DEL PRINCIPINO GEORGE E IL VIDEO DELLA “BEGHINA” CON L’ORSETTO PADDINGTON - VIDEO+FOTO

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

il video della regina con paddington bear per il platinum party 2

La regina che sullo schermo prende il tè con l'orsetto Paddington, i Queen che cantano «Don't stop me now», mentre alle loro spalle corrono le immagini di Elisabetta e il suo lungo regno. Quattro palchi, i reali, una sfilata di star. Dopo le manifestazioni istituzionali - dal Trooping the Colour alla cerimonia a St Paul - il Giubileo è entrato nella fase più informale con una grande festa a palazzo, Platinum Party at the Palace: Elton John, Andrea Bocelli, i Duran Duran, Rod Stewart, Diana Ross, Alicia Keys, George Ezra, Sam Ryder, un coro di profughi e una scaletta con mille sorprese in uno spettacolo pensato anni fa da William e il fratello Harry - quando andavano d'accordo - e messo a punto dalla possente macchina dei Windsor.

platinum party a buckingham palace 3

Una festa per ringraziare Elisabetta del suo lungo regno e un modo di coinvolgere il Paese, con ospiti invitati perché lavorano in settori cari alla famiglia reale - come ad esempio la salute mentale dei giovani - altri, la maggior parte, per un colpo di fortuna: il loro nome è stato estratto a sorte tra i milioni che hanno fatto domanda.

principe william platinum party

Separatamente Carlo e William - entrambi destinati a diventare re - hanno preso il microfono per salutare e ringraziare Elisabetta, raggianti, commossi: perché il Giubileo è stato innegabilmente un successo e non solo per l'enorme quantità di vip - dall'ambientalista David Attenborough, alla giovanissima tennista Emma Raducanu, al re dei musical Andrew Lloyd Webber - che ieri sera hanno intrattenuto la folla, ma soprattutto per il travolgente affetto che il Paese, così come il Commonwealth e tanti capi di stato esteri, ha voluto dimostrare a Elisabetta.

principe carlo

Se qualche critico ha obiettato che la scelta dei musicisti non sembra essere stata dettata da criteri particolari - dove erano gli artisti provenienti dal Commonwealth o dalla Scozia e l'Irlanda del Nord?, si è chiesto Neil McCormick, del Telegraph - il pubblico non ha condiviso queste perplessità. E che pubblico: 22.000 persone sedute nelle tribune erette di fronte a Buckingham Palace, altre migliaia in piedi attorno ai palchi, Trafalgar Square, il Mall, Green Park gremiti di persone. Stessa scena in giro per il Regno Unito, con i sudditi di Sua Maestà riuniti di fronte ai maxischermi, diverse migliaia nel castello di Cardiff, a Edimburgo, 20.000 persone sul Long Walk di Windsor e così via.

il video della regina con paddington bear per il platinum party 1

È a Windsor che la festeggiata è rimasta, lei, Elisabetta, unica sovrana nella storia britannica a regnare per 70 anni (dietro solo nel mondo a Luigi XIV e al thailandese Bhumibol Adulyadej).

La giornata di giovedì, con i saluti al Paese dalla celebre balconata, è stata stancante. A causa delle difficoltà motorie che recentemente l'hanno obbligata a rallentare il ritmo, Elisabetta ha preferito evitare la cerimonia di St Paul e ieri il Derby di Epsom, le corse di cavalli che la regina adora e che nell'arco del suo regno aveva saltato solo due volte.

rod stewart platinum party

Sempre a Windsor, Harry e Meghan, giunti per il Giubileo dalla California, hanno festeggiato il primo compleanno della figlia Lilibet: la bimba, che porta il nome della bisnonna, è stata presentata a Elisabetta e con l'occasione la regina ha potuto rivedere Archie, il bisnipote di tre anni che mancava da Londra da prima della pandemia. Sui social, Carlo e Camilla, così come William e Kate, hanno fatto gli auguri alla bambina, ma se Harry ha avuto modo di incontrare privatamente il padre Carlo, con il fratello William continua un gelo che, assieme alla condotta del principe Andrea, rappresenta l'unico neo di questi festeggiamenti.

