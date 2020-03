UN DIPENDENTE RAI RICOVERATO ALLO SPALLANZANI PER CORONAVIRUS! - RISULTATO POSITIVO AL PRIMO TAMPONE E ATTUALMENTE RICOVERATO IN BUONE CONDIZIONI, NON HA AVUTO ACCESSO AI PRESIDI AZIENDALI NEGLI ULTIMI DIECI GIORNI…

RAI SAXA RUBRA

(ANSA) - La Rai rende noto che è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell'Azienda. Il dipendente, risultato positivo al primo tampone e attualmente ricoverato all'ospedale Spallanzani in buone condizioni, è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. L'Azienda è da giorni impegnata in un costante presidio di tutela dei propri dipendenti dall'epidemia. Le misure sono state ulteriormente rafforzate in queste ore e la Rai ha emanato nuove disposizioni per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per chi si trova o si è trovato nei pressi delle aree rosse e gialle.