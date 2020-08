DIROTTA SU CUBA - L’ATTORE CUBA GOODING JR È STATO ACCUSATO DI AVER VIOLENTATO UNA DONNA IN UN STANZA D’ALBERGO: SECONDO L’ACCUSATRICE, DOPO UN INCONTRO IN UN BAR DI MANHATTAN NELL'AGOSTO 2013, IL PREMIO OSCAR L’AVREBBE INVITATA A PRENDERE UN DRINK IN UN HOTEL – LI' LE AVREBBE MANIFESTATO LA NECESSITÀ DI CAMBIARSI I VESTITI, INVITANDOLA A SALIRE NELLA SUA CAMERA DOVE…

Da "www.ilmessaggero.it"

cuba gooding jr

L'attore Cuba Gooding Jr è stato accusato di aver violentato una donna. Lo riferisce il sito della Bbc. Il fatto sarebbe avvenuto in una stanza d'albergo a New York nel 2013, ma un rappresentante legale di Gooding ha parlato di accuse non vere. Intanto l'attore, che ha vinto un Oscar nel 1997 per il film "Jerry Maguire", dovrà affrontare una causa civile intentata dalla presunta vittima.

cuba gooding jr 2

Secondo il racconto dell'accusatrice, la cui identità non è stata rivelata, dopo un incontro in un bar di Manhattan nell'agosto 2013, Gooding Jr avrebbe invitato la donna a prendere un drink in un hotel poco lontano. Arrivati in albergo, l'attore, sempre secondo il racconto della donna, le avrebbe manifestato la necessità di cambiarsi i vestiti, invitandola a salire nella sua camera dove l'avrebbe violentata.

cuba gooding jr 8 cuba gooding jr cuba gooding jr 1 cuba gooding jr 6

cuba gooding jr

L'avvocato di Gooding Jr, Mark Jay Heller, ha negato le accuse definendole, in un'intervista al New Yok Times, «completamente false e diffamatorie». La donna ha chiesto un processo e un risarcimento per i danni subiti.

cuba gooding jr nel ruolo di oj simpson cuba gooding jr 7 cuba gooding jr 4 cuba gooding jr 12 cuba gooding jr 13 cuba gooding jr 11 cuba gooding jr 10 cuba gooding jr 9 cuba gooding jr 5