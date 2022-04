DISABILE A CHI? - GUARDATE QUELLO CHE RIESCE A FARE QUESTA MAMMA, NATA SENZA BRACCIA, GRAZIE ALLE ABILITA' CHE HA SVILUPPATO CON I PIEDI: NON SOLO SI PRENDE CURA DELLA SUA BAMBINA, MA TAGLIA E AFFETTA QUALSIASI VERDURA, E' CAPACE DI IMPASTARE E SPADELLARE, SI LAVA DA SOLA E SI METTE IL MASCARA! - VIDEO

L’artista belga Sarah Talbi, originaria di Bruxelles, nata senza le due braccia, ha raccontato come si prende cura della sua bambina di tre anni utilizzando i piedi per cucinare e pulire.

Per farla uscire dal lettino, Sarah ha insegnato alla piccola Lilia a mettere le braccia intorno al suo collo in modo da poterla sollevare e mettere sul pavimento. Per cucinare Sarah si siede su uno sgabello davanti al piano di lavoro, e taglia le verdure tenendo il coltello con un piede e i prodotti con l’altro.

Sarah ha un canale Youtube che utilizza per condividere la sua arte, ma da quando ha avuto sua figlia ha iniziato a utilizzarlo per raccontare la sua vita da mamma e ha raggiunto 274.000 follower. «È incredibile e pazzesco che così tante persone siano iscritte al mio canale Youtube». «Oggi trovo interessante che disabilità sia messa in mostra e sdrammatizzata».

«Mi piace condividere e mostrare che la mia vita è normale come quella di chiunque altro. Penso che i miei follower capiscano che, tutto sommato, la mia vita e la loro non sono così diverse», ha aggiunto. Ha detto di aver parlato della sua disabilità con sua figlia.

«La mia disabilità non è un tabù e Lilia lo capisce molto bene. Io stesso sono molto sorpresa di come agisca con naturalezza intorno al mio handicap, come se fosse solo un dettaglio. Dice: "La mamma non ha le braccia, ma ha i piedi" o "Alcune persone hanno le braccia e altre no"».

«Lei vede che questo è qualcosa di diverso ma niente di più», ha detto la madre. Sebbene abbia affrontato alcune sfide, Sarah ha detto che suo marito è un papà presente che è lì per condividere il carico. «Prima di tutto, non sto crescendo mia figlia da sola, ha un padre molto bravo che è molto coinvolto», ha detto.

Ma i primi giorni di Lilia sono stati una sfida per Sarah che ha dovuto capire la maternità con una disabilità. «Le sfide sono state maggiori durante i primi tre mesi, quando un bambino è incredibilmente fragile», ha detto Sarah. «Avevo molta paura di ferire il mio bambino, quindi suo padre ha preso il controllo».

«È stato molto difficile perché come madre, desideri quel collegamento diretto. Non ho mai avuto problemi a chiedere aiuto quando si trattava della mia disabilità, ma chiedere aiuto quando si è trattato della mia bambina è stato difficile da sopportare», ha aggiunto.

Sarah ha spiegato che è stata in grado di cambiare i pannolini di Lilia usando le dita dei piedi, tuttavia, ha fatto affidamento su suo marito per portarla fuori dalla sua culla fino a quando Lilia non è stata abbastanza grande da aggrapparsi al suo collo.

«Ma d'altra parte, era suo padre, e aveva anche il diritto di prendersi cura del suo bambino».

Nel corso degli anni, è diventato più facile per Sarah prendersi cura di Lilia da sola. «Dal sesto mese, Lilia è passata da neonato a bambino, e le cose in casa erano più facili, anche se avevo ancora bisogno di aiuto con il passeggino», ha detto. «Ora ha tre anni e posso prendermi cura di lei senza alcun aiuto. Possiamo uscire a passeggio senza che nessuno debba spingere il passeggino o altro. È una vera felicità», ha aggiunto.

Grazie ai suoi piedi Sarah riesce a fare un incredibile numero di cose: oltre a tagliare le verdure, è capace di impastare, cuocere in padella mescolando con una spatola. Riesce anche a lavarsi tenendo il sapone con uno dei due piedi e strofinandoselo addosso, a truccarsi con il mascara e ad allacciare il reggiseno.

