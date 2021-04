DISASTRAZENECA - LA COMMISSIONE EUROPEA HA AVVIATO UN’AZIONE LEGALE CONTRO ASTRAZENECA? LO HA ANNUNCIATO IL MINISTRO DELLA SANITÀ IRLANDESE STEPHEN DONNELLY, MA DA BRUXELLES ANCORA NON HANNO UFFICIALIZZATO NIENTE - INTANTO UN TEAM TEDESCO AVREBBE INDIVIDUATO LA CATENA DI EVENTI RESPONSABILI DELLE TROMBOSI…

(ANSA) - LONDRA, 22 APR - La Commissione Europea "ha avviato un'azione legale contro AstraZeneca" contestando il mancato rispetto delle forniture previste ai Paesi Ue di vaccini anti Covid nel numero concordato nei mesi scorsi.

Lo ha detto il ministro della Sanità irlandese, Stephen Donnelly, citato dai media locali durante un intervento al Dail, il Parlamento di Dublino. Donnelly ha denunciato "il completo fallimento" dell'azienda farmaceutica anglo-svedese rispetto agli impegni presi per "aprile, maggio e giugno" e ha sottolineato d'aver schierato a questo punto l'Irlanda a Bruxelles nei giorni scorsi a favore dell'iniziativa giudiziaria.

L'UE VUOLE PORTARE ASTRAZENECA IN TRIBUNALE. SCOPERTO IL COMPONENTE CHE PROVOCA LA TROMBOSI

L'Ue "non ha preso alcuna decisione su un'azione legale" contro AstraZeneca per i tagli nelle consegne di vaccini anti-Covid previsti dal contratto. "Siamo focalizzati sull'assicurare le consegne" di vaccini e "ogni decisione verrà presa insieme agli Stati membri. Guardiamo a tutte le opzioni per assicurare una puntuale consegna delle dosi". Lo dice il portavoce della Commissione Europea per la Salute Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

Intanto la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides intervenendo al Parlamento europeo ha annunciato che "L'agenzia europea del farmaco Ema venerdì dovrebbe dare un nuovo parere sul vaccino di AstraZeneca. Avremo così informazioni sulla seconda dose e sulle fasce di età", ha precisato la commissaria.

Politico.eu aveva anticipato che l'Ue si sarebbe apprestata a fare causa ad AstraZeneca e che la maggioranza degli Stati membri erad'accordo. Nel contratto di acquisto anticipato è scritto che, in caso di controversie, viene attivata una procedura di risoluzione amichevole, avviata con una lettera del 19 marzo, che prevede un incontro tra i dirigenti della Commissione e della compagnia.

Questo incontro "ha avuto luogo", a livello di direttore generale per la Commissione e di vice-Ceo per la compagnia. Se la procedura non si risolve con un accordo, allora è possibile ricorrere alla giustizia civile. La competenza è della giustizia belga.

AstraZeneca "non è a conoscenza di alcun procedimento legale e continua a tenere discussioni regolari sulla fornitura con la Commissione e gli Stati membri", precisa quindi la stessa azienda farmaceutica anglo-svedese, in merito al procedimento legale avviato dalla Commissione europea, riferito dal ministro della Sanità irlandese.

Intanto lo studio di un team tedesco dell'università di Greifswald guidato dal professor Andreas Greinacher rilancia i risultati che sembrano aver individuato la catena di eventi responsabili delle trombosi probabilmente indotte dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca. L'uso del condizionale è d'obbligo visto che lo studio non è ancora stato sottoposto alla cosiddetta revisione da parte di un altro team di esperti ma, secondo il team tedesco, si tratterebbe di un meccanismo a cascata innescato dall’acido etilendiamminotetraacetico.

Gli scienziati tedeschi non sono però riusciti a chiarire perché questi meccanismi si verifichino in casi così rari. L'ipotesi - ha spiegato il professor Greinacher in una conferenza stampa - è che "la trombosi si verifichi solo quando tutti gli elementi che tengono sotto controllo il sistema immunitario si “guastano” contemporaneamente". Allo stesso modo non è ancora chiaro se questo tipo di reazione avversa grave possa verificarsi anche con gli altri vaccini a vettore virale, come ad esempio Johnson&Johnson.

