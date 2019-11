DISASTRO CAPITALE - L’ALLARME DELLA SOVRINTENDENZA SUI MOSAICI STORICI DEL FORO ITALICO: “DI QUESTO PASSO SCOMPARIRANNO”. TRA SOLLECITAZIONI E PASSAGGIO DI ORDE DI TIFOSI CHE VANNO ALLO STADIO OLIMPICO, LE CONDIZIONI DELLA PAVIMENTAZIONE IN MARMI POLICROMI REALIZZATA NEGLI ANNI ’30 È IN UNO STATO PIETOSO - QUALCUNO SUGGERISCE DI RICOPRIRE TUTTO CON L’ASFALTO O DI VENDERE TUTTO AI GIAPPONESI. IL CONI VOLEVA RESTAURARLI PER LE OLIMPIADI DEL 2024, MA LA RAGGI HA RITIRATO LA CANDIDATURA…

Mosaici, allarme della Sovrintendenza «Al Foro Italico rischiano di sparire»

Raffaele Nappi per “Leggo”

i mosaici del foro italico distrutti 8

«Di questo passo scompariranno». L'allarme arriva direttamente dalla Sovrintendenza capitolina. Sono abbandonati, distrutti, divelti in diverse parti i mosaici storici in via del Foro Italico, a Roma. Sollecitazioni, balzi, passaggio dei tifosi che si recano allo stadio Olimpico in massa. Le condizioni di uno straordinario patrimonio artistico cittadino versano in uno stato pietoso.

i mosaici del foro italico distrutti 9

La pavimentazione in marmi policromi del viale che conduce dall'obelisco verso lo stadio Olimpico fu realizzata nel cuore degli anni 30: un'area di oltre 7mila metri quadrati con simboli decorativi sacri alla storia di Roma e alla vita fascista. Le tessere adoperate furono le stesse che ricalcavano lo stile dell'antica Roma: 7.500 per ricoprire un solo metro quadrato di superficie. Sono pochi gli spazi che, oggi, si salvano all'incuria e al tempo: una scritta cancellata, un cavallo divelto, un pezzo di pavimentazione con mosaici in tessere bianche e nere raffiguranti scene marine completamente saltato proprio nei pressi della Fontana della Sfera.

i mosaici del foro italico distrutti

i mosaici del foro italico distrutti 4

Qualcuno suggerisce di coprirli oramai con l'asfalto, un modo per preservarli; qualcuno pensa di farli comprare ai giapponesi («così almeno li tengono sistemati»); qualcuno sprofonda nella tristezza («che abbiamo fatto per meritare tutto questo?»). Le ultime foto sono apparse anche sulla pagina del blog Roma fa schifo. Ma la questione va avanti da anni. Con un rimpallo di responsabilità che sfiora il ridicolo. Nel 2016 il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva proposto di restaurare i mosaici di via del Foro Italico con i fondi provenienti dalla candidatura alle Olimpiadi di Roma 2024, ma tutto finì con la decisione del M5S di rinunciare.

i mosaici del foro italico distrutti 5

Il Coni, che qui ospita il suo quartier generale, non ne vuole sapere più nulla, visto che dal 2019 (con la riforma del settore) la responsabilità dell'area è passata a Sport e Salute', ente istituzionale e società per azioni partecipata presieduta da Rocco Sabelli. Interrogata, Sport e Salute' non ha ancora sciolto i dubbi sull'area. I mosaici saranno riparati? Verranno preservati in futuro? Sarà utilizzato un nuovo sistema di accesso evitando che migliaia di persone li calpestino? Le domande sono ancora senza risposta.

i mosaici del foro italico distrutti 1 i mosaici del foro italico distrutti 6 i mosaici del foro italico distrutti 10 i mosaici del foro italico distrutti 3 i mosaici del foro italico distrutti 2 i mosaici del foro italico distrutti 7