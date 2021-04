LA DISCESA ALL'INFERNO DELL'INDIA - IL NUMERO DEI CONTAGIATI E' OLTRE I 15 MILIONI, GLI OSPEDALI SONO PIENI DI MALATI COVID E I CIMITERI NON RIESCONO A SMALTIRE IL NUMERO DI MORTI - E MENTRE IL POPOLO FA I CONTI CON IL VIRUS, IL PREMIER E I SUOI CONTINUANO IL LORO TOUR ELETTORALE - SU TWITTER SPOPOLA L'HASHTAG #MODIMADEDISASTER

Dagotraduzione dal The Guardian

Covid India

Affacciandosi su un mare di facce senza mascherina, riunitesi sabato per una manifestazione politica nel Bengala occidentale, il primo ministro indiano, Narendra Modi, anche lui senza mascherina, ha proclamato con orgoglio di «non aver mai visto una folla così grande». Quello stesso giorno, l'India ha registrato un record di 234.000 nuovi casi di coronavirus e 1.341 morti, e da allora i numeri hanno continuato a crescere.

Il paese è precipitato in una tragedia di proporzioni senza precedenti. In una settimana sono stati registrati quasi 1,6 milioni di casi, in totale sono oltre 15 milioni. In soli 12 giorni il tasso di positività del Covid è raddoppiato al 17%, mentre a Delhi ha toccato il 30%. Gli ospedali in tutto il paese si sono riempiti al massimo, ma questa volta sono prevalentemente i giovani a occupare i letti; a Delhi il 65% dei casi ha meno di 40 anni.

Covid India

La diffusione senza precedenti del virus è stata in parte attribuita a una variante più contagiosa. Ma il governo è sotto accusa per gli atteggiamenti rilassati, poi emulati dai leader statali e locali, che hanno portato l'India a credere falsamente di aver sconfitto il Covid. «La leadership in tutto il paese non ha comunicato adeguatamente che si trattava di un'epidemia che non era scomparsa», ha detto K Srinath Reddy, presidente della Public Health Foundation of India. «La vittoria è stata dichiarata prematuramente e il paese si è fatto contagiare dall'umore dei politici, desiderosi di far ripartire l'economia e di tornare alla campagna elettorale. Così il virus è risorto».

Covid India

Nel Bengala occidentale, dove il governo di Modi ha rifiutato di ridurre le lunghe elezioni statali che il suo Bharatiya Janata Party (BJP) spera di vincere, Modi e il suo ministro degli interni, Amit Shah, questa settimana hanno continuato i loro incontri pubblici nonostante le file di ambulanze fuori dagli ospedali. Sabato, lo stesso giorno della manifestazione di Modi, lo stato ha registrato 7.713 nuovi casi, il più alto dall'inizio della pandemia. Tre candidati in corsa per le elezioni sono morti a causa del virus. Da domenica, l'hashtag #ModiMadeDisaster ha iniziato a fare tendenza su Twitter.

Covid India

I medici in prima linea hanno avuto un crollo parlando della quantità di pazienti Covid morenti che non erano stati in grado di curare a causa della mancanza di letti e della preparazione inadeguata del governo centrale e statale. Il dottor Amit Thadhani, direttore dell'ospedale Niramaya di Mumbai, che sta curando solo pazienti con Covid, ha detto di aver dato avvertimenti su una seconda ondata virulenta a febbraio, ma di essere stato ignorato. «Il mio ospedale è pieno e quando un paziente viene dimesso, il letto si riempie in pochi minuti». Dieci giorni fa, l'ospedale ha finito l'ossigeno, ma sono state trovate forniture alternative appena in tempo.

Covid India

«Ci sono persone in fila fuori dall'ospedale che cercano di entrare e ogni giorno riceviamo ogni 30 secondi chiamate da qualcuno che cerca di trovare un letto», ha detto Thadhani. «La maggior parte di queste chiamate sono per pazienti gravemente malati che hanno bisogno di cure ospedaliere, ma non c'è abbastanza capacità e quindi la mortalità è alta. Tutti sono stati portati al limite».

Thadhani ha detto che questa volta il virus è «molto più aggressivo e molto più contagioso» e colpisce prevalentemente i giovani. «Sono le persone tra i 20 ei 30 anni che stanno arrivando con sintomi molto gravi, c'è un alto tasso di mortalità tra i giovani», ha detto.

Narendra Modi

Il suono inquietante delle sirene delle ambulanze ha continuato a risuonare in tutta la capitale quasi senza sosta. All'interno dell'ospedale governativo di Lok Nayak a Delhi, la più grande struttura Covid della capitale, i letti vengono spartiti tra più pazienti, mancano le bombole di ossigeno, i corridoi sono pieni di barelle e le ambulanze sono costrette a restare in coda fuori, in attesa di entrare. Alcuni muoiono così, nel parcheggio, aspettando un posto letto.

A Mumbai, che è stata la prima città a sopportare il peso della seconda ondata, il dott. Jalil Parkar dell'ospedale di Lilavati ha affermato che «l'intero sistema sanitario è crollato e i medici sono esausti. C'è carenza di letti, carenza di ossigeno, carenza di farmaci, carenza di vaccini, mancanza di test», ha detto Parkar.

Il Covid in India

«Anche se abbiamo aperto un'altra ala per i pazienti Covid, non ci sono abbastanza letti, e abbiamo dovuto mettere alcuni pazienti nei corridoi. Il seminterrato è diventato un'area di triage per i malati Covid. Abbiamo persone che aspettano in ambulanze, sedie a rotelle fuori dall'ospedale e talvolta dobbiamo dare loro ossigeno là fuori. Cos'altro possiamo fare?».

Anche quelli chi si trovano al vertice del potere ha combattuto per trovare un letto ai suoi cari. Vijay Singh Kumar, ministro nazionale dei trasporti e deputato del BJP nello stato dell'Uttar Pradesh, ha fatto ricorso a Twitter con la supplica: «Per favore, aiutateci, mio fratello ha bisogno di un letto per il trattamento del coronavirus».

Il Covid in India

Il primo ministro di Delhi, Arvind Kejriwal, non ha usato mezzi termini annunciando un blocco di sei giorni per impedire il completo collasso del sistema sanitario: «La situazione del Covid a Delhi è triste», ha detto lunedì. Più del 99% dei letti in terapia intensiva nella capitale è occupato, molti dei migliori ospedali di Delhi, tutti con centinaia di pazienti Covid, hanno dichiarato carenze di ossigeno, avvisando che hanno solo poche ore di autonomia.

Il Covid in India

Stati come il Gujarat e l'Uttar Pradesh sono stati accusati di aver coperto il vero bilancio delle vittime del coronavirus: il numero di corpi accatastati negli obitori degli ospedali supera di gran lunga i dati ufficiali sulla mortalità. Tra le città più colpite nell'Uttar Pradesh c'è stata Lucknow, dove è morta di covid la 22enne Deepti Mistri. Suo zio Saroj Kumar Pandey, un autista di ambulanze che l'ha cresciuta fin dall'infanzia, ha detto di aver cercato senza successo di trovarle un letto d'ospedale quando, due giorni dopo aver contratto il virus, il suo livello di ossigeno ha cominciato a scendere pericolosamente al di sotto del 50%. Solo una clinica privata ma senza le attrezzature per il Covid, ha deciso di ospitarla per una notte. «La mattina la clinica l'ha dimessa alle 5, e l'abbiamo portata a casa. Deepti è morta poche ore dopo perché non aveva ossigeno e cure ospedaliere. Dovrebbe essere viva oggi».

Twitter e Facebook sono diventati un catalogo devastante di centinaia di migliaia di richieste urgenti di aiuto per trovare letti d'ospedale, ossigeno, plasma e remdesivir, il farmaco utilizzato in via sperimentale per curare i pazienti Covid, che rimane scarsamente disponibile negli ospedali di tutto il paese.

Il Covid in India

I morti, nel frattempo, hanno continuato a sovraccaricare crematori e cimiteri negli stati di Uttar Pradesh, Gujarat e Delhi più velocemente di quanto potessero essere bruciati, e le famiglie hanno aspettato giorni per cremare i loro cari. Domenica, il più grande impianto di cremazione di Delhi, Nigambodh Ghat, ha esaurito lo spazio, nonostante abbia raddoppiato le sue pire funebri a più di 60.

I governi statali di Delhi e Mumbai si sono affrettati a ricostruire le strutture temporanee di Covid che avevano smantellato mesi prima, mentre il governo centrale ha annunciato un ampliamento del programma di vaccinazione a tutte le persone maggiori di 18 anni dal 1 ° maggio, ma la carenza di rifornimenti resta un problema.

Covid India

Un decreto del governo ha stabilito di distribuire negli ospedali tutto l'ossigeno destinato all'uso industriale. Le ferrovie indiane hanno approntato alcuni treni speciali, gli «Oxygen Express», che saranno utilizzati per il trasporto di ossigeno liquido e bombole. Altri, sono stati destinati ad ospitare malati Covid.

Tuttavia, molti temono che sia troppo poco, troppo tardi. «La gravità della situazione avrebbe dovuto essere compresa mesi fa, ma i governi hanno negato e diffuso messaggi dicendo che il virus non era più così pericoloso», ha detto Thadhani. «Sono preoccupato perché non abbiamo ancora visto il peggio».

Covid India Covid India