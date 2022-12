DISCO INFERNO – IN INGHILTERRA UN 23ENNE È STATO ACCOLTELLATO A MORTE IN DISCOTECA – CODY FISHER, CALCIATORE SEMIPROFESSIONISTA, STAVA FESTEGGIANDO CON GLI AMICI DURANTE LA NOTTE DI SANTO STEFANO QUANDO È STATO AVVICINATO DA UN GRUPPETTO DI RAGAZZI PRIMA DI ESSERE COLPITO DA DIVERSE PUGNALATE – LE INDAGINI ANCORA NON HANNO PORTATO AD ALCUN ARRESTO...

Assurda tragedia in Inghilterra: il calciatore semiprofessionista Cody Fisher è stato ferito a morte da una coltellata durante la festa di Santo Stefano organizzata nella discoteca The Crane di Birmingham.

Il 23enne terzino sinistro con un passato nelle giovanili del Birmingham e del Walsall che attualmente militava nella squadra dilettantistica del Bromsgrove Sporting FC e allenava i bambini alla Woodrow First School sarebbe stato pugnalato alle 23:45 e, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, sarebbe morto mezz'ora più tardi.

A comunicarlo è stata la polizia delle West Midlands che ha anche diffuso la foto del giovane calciatore (nella quale è immortalato con la divisa di una squadra di Bromsgrove) allo scopo di esortare i tanti testimoni presenti all'interno del locale al momento della tragedia a far luce su quanto accaduto a Cody Fisher.

Secondo la stessa polizia infatti il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un gruppo di ragazzi prima di essere accoltellato ma c'è bisogno di altre testimonianze per ricostruire cosa sia successo, chi e perché abbia sferrato la pugnalata mortale al calciatore che, come tanti suoi coetanei, era lì per divertirsi e godersi la musica del noto DJ techno Marco Carola.

Per quanto accaduto non sono ancora stati effettuati arresti ma la scena dove è avvenuto l'omicidio del 23enne britannico è stata posta sotto sequestro dalla polizia per permettere agli agenti di raccogliere eventuali prove e rivedere i filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti all'interno della discoteca.

Un tragedia, quella di cui è stato vittima Cody Fisher, che non è passata inosservata dato che il calciatore aveva lasciato un ottimo ricordo di sé in tutte le squadre in cui ha militato nella sua purtroppo brevissima carriera da calciatore: sia il Bromsgrove Sporting FC, che lo Stratford Town FC così come lo Stourbridge e la scuola dove si occupava di allenare i bambini infatti hanno immediatamente voluto commemorare pubblicamente il giovane calciatore morto dopo esser stato pugnalato all'interno della discoteca di Birmingham in circostanze e per motivi tutti ancora da appurare.

