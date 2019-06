DISCO INFERNO – UN UOMO VIENE BECCATO CON DELLA DROGA DENTRO L’OCEAN BEACH CLUB DI IBIZA E VIENE PRESO A CALCI NELLE COSTOLE DAI BUTTAFUORI – “GLI È STATO CHIESTO DI ALLONTANARSI E HA REAGITO IN MANIERA AGGRESSIVA”, TALMENTE AGGRESSIVA CHE PER PLACARLO CI SONO VOLUTE 8 PERSONE – IL LOCALE È MOLTO IN VOGA TRA I VIP – VIDEO CHOC

Dagonews

Sta facendo il giro del web il video che mostra il trattamento riservato dalla sicurezza di una discoteca di Ibiza, l’Ocean Beach Club, a un uomo beccato con della droga all’interno del locale. L’identità dell’uomo è incerta, pare che sia un cittadino britannico: ci sono voluti otto buttafuori per prenderlo di peso e portarlo via. Lo staff della discoteca è stato costretto a precisare in una nota che il cliente ha reagito in maniera “aggressiva” quando la sicurezza gli ha chiesto di andarsene, e a quel punto, vista la sua mole, è stato necessario l’intervento “di forza”.

Nel video si sentono persone che urlano “Oh mio dio” di fronte alla violenza riservata dai buttafuori all’esagitato cliente. In particolare un membro della sicurezza, che è stato subito licenziato, lo ha preso per la gola e colpito con dei calci nelle costole. L’Ocean Beach Club è un locale molto in voga tra le celebrità ed è di proprietà di Wayne Lineker, fratello dell’ex calciatore Gary.

