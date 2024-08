DISCO INFERNO - È STATA LICENZIATA, DOPO 10 ANNI, LA POLIZIOTTA CHE NEL 2014 ENTRÒ IN UNA DISCOTECA DI FIRENZE CON IL MARITO (AGENTE IN PENSIONE), PUNTÒ LA PISTOLA CONTRO I BUTTAFUORI E SPARÒ DUE COLPI, UNO IN ARIA, L'ALTRO SUL PAVIMENTO - LA CONFERMA DEL SILURAMENTO È ARRIVATA IN QUESTI GIORNI DAL CONSIGLIO DI STATO: I DUE ERANO STATI CONDANNATI NEL 2022 PER MINACCE E ABUSO DI POTERE. IL MOTIVO DEL BLITZ? IL FIGLIO ERA STATO CACCIATO DAL LOCALE PERCHÉ...

Estratto da www.leggo.it

Cosa ci fanno marito e moglie in una discoteca? Nulla di strano - sembrerebbe - tutti hanno il diritto di concedersi un po' di divertimento. Ma i genitori, una volta entrati, hanno minacciato gli addetti alla sicurezza e hanno esploso due colpi di pistola, uno in aria e uno verso il pavimento, urlando e imprecando contro tutti. I due non sono criminali, ma poliziotti. Ed erano infuriati perché al figlio non era stato permesso di entrare nel locale.

I fatti risalgono al 2014, alla notte tra il 16 e 17 agosto. Lei era in servizio alla questura cittadina, lui in pensione. Dopo la condanna definitiva per entrambi, è arrivata anche la conferma per lei del licenziamento da parte del Consiglio di Stato, come riporta il Corriere Fiorentino.

Secondo la Cassazione che nel 2022 li ha condannati definitivamente per minacce aggravate dalla discriminazione razziale, abuso di potere e uso improprio di armi, i due avevano compiuto lo scellerato gesto perché il figlio era stato bloccato in quanto ritenuto coinvolto nel furto di un portafogli di qualche giorno prima.

Stando al resoconto processuale, il ragazzo si era allontanato parlando al telefono e, poco dopo, si erano presentati all’ingresso della discoteca i suoi genitori. Il padre aveva puntato la pistola alla tempia di uno degli addetti alla sicurezza del locale, offendendolo e minacciandolo, e aveva esploso anche un colpo verso l’alto e un secondo colpo in basso, mentre la moglie aveva mostrato il proprio tesserino e pistola in pugno aveva urlato contro i presenti «fermi tutti, polizia».

Ma non è finita qui. Sempre con la Glock calibro 40, di proprietà del marito, la poliziotta aveva insultato gli addetti alla sicurezza, di origine straniera, con epiteti ingiuriosi, e per i giudici dall’esplicito contenuto razziale, poiché ritenuti responsabili di aver falsamente accusato il figlio di essere l’autore di alcuni furti avvenuti all’interno del locale, e di non averlo lasciato entrare. [...]