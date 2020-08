LE DISCOTECHE RIMANGONO CHIUSE: IL TAR DEL LAZIO HA RESPINTO IL RICORSO DEI GESTORI SULLA RIAPERTURA: “PREVALE L’INTERESSE PUBBLICAO ALLA TUTELA DELLA SALUTE NEL CONTESTO DELLA GRAVE EPIDEMIA IN ATTO…”

Coronavirus, Tar Lazio respinge ricorso gestori su riapertura discoteche

Roma, 19 ago. (LaPresse) - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dell’Associazione dei gestori delle sale da ballo sulla riapertura delle discoteche.

Coronavirus, Tar Lazio: Prevale interesse pubblico a tutela salute

Roma, 19 ago. (LaPresse) - "Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto" e "tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni dell’Amministrazione, caratterizzate dall’esercizio di un potere connotato da un N. 06595/2020 REG.RIC. elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all’esigenza di una modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva del massimo contenimento del rischio".

E' quanto si legge nelle motivazioni con cui il Tar del Lazio respinge il ricorso avanzato dai gestori delle discoteche dopo la chiusura decisa dal Governo.

