DISEREDATI CON LA CORONA: NEMMENO LA PICCOLA LILLIBET FA FARE PACE ALLA FAMIGLIA REALE! – IERI HARRY E MEGHAN HANNO FESTEGGIATO IL COMPLEANNO DELLA SECONDOGENITA DA SOLI, AL FROGMORE COTTAGE: GLI ALTRI PARENTI LI HANNO SCHIFATI, COME STANNO FACENDO DALL’INIZIO DELLE CELEBRAZIONI PER IL GIUBILEO DI PLATINO DELLA REGINA – ELISABETTA AVREBBE CONOSCIUTO LA PICCOLA LILLIBET GIOVEDÌ, MA NON C’È NESSUNA FOTO UFFICIALE. L’UNICO CONTATTO DEI SUSSEX CON I PARENTI (SI FA PER DIRE) È STATO NELLA CATTEDRALE DI ST. PAUL, RICEVENDO SOLO SGUARDI FULMINANTI E COMMENTI POCO NOBILI… - VIDEO

Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

GLI AUGURI STRIMINZITI DELLA FAMIGLIA REALE A LILLIBET

Harry e Meghan hanno festeggiato ieri il primo compleanno della figlia Lilibet da soli a Frogmore Cottage, la loro residenza britannica nel parco di Windsor. Non era presente nessun altro parente stretto. Al mattino, sugli account Twitter del principe Carlo e di sua moglie Camilla, e del principe William e di sua moglie Kate, erano apparsi due brevi messaggi quasi identici e piuttosto stringati: «Auguriamo a Lilibet un felice I° compleanno».

meghan markle e il principe harry a st. paul

Omid Scobie, l'amico dei Sussex che ha firmato il loro libro, continua a dire che è tutto normale, che Harry e Meghan hanno scelto un basso profilo per non oscurare il Giubileo di platino di Elisabetta, ma la freddezza con la quale la Royal Family li sta trattando è palpabile.

Si dice che Lilibet sia stata presentata alla Regina giovedì scorso, ma non c'è conferma. Si ipotizza che i Sussex abbiano incontrato Carlo e Camilla privatamente, ma non si sa quando. Non c'è nessuna foto ufficiale, nessuno ha visto la bambina e suo fratello Archie.

il principe william e kate

L'unico contatto tra Harry, Meghan e il resto della famiglia è avvenuto venerdì nella cattedrale di St Paul. Come sempre fanno in questi casi, i tabloid inglesi hanno chiesto la consulenza di esperti nella lettura delle labbra e del linguaggio del corpo per capire com' è andata.

I movimenti di Harry confermano che era nervoso e insofferente; quelli di William erano repulsivi verso il fratello, e Kate avrebbe sussurrato «Oh my God» volgendo brevemente lo sguardo dov' era seduta Meghan, forse disapprovando il suo infelice cappello. Tutto era comunque stato calcolato perché nei tempi di ingresso e di uscita dalla chiesa i Sussex e i Cambridge non si incontrassero mai.

harry, meghan e lillibet

ELISABETTA A RIPOSO

La Regina ha passato il sabato davanti alla tv, a guardare il Derby di Epsom al quale ha mandato a rappresentarla la figlia Anna. Ha poi seguito la visita dei Cambridge a Cardiff e ha aperto con uno sketch a sorpresa il grande concerto in suo onore andato in scena la sera davanti a Buckingham Palace, alla presenza di 20.000 persone: Sua Maestà è comparsa in un divertente video in cui prende un tè in compagnia dell'orso Paddington.

A Cardiff William e Kate hanno portato anche George, 8 anni, e Charlotte, 7, al primo impegno ufficiale: grazie a loro, la visita è stata inevitabilmente un grande successo. Charlotte ha accompagnato con la madre la canzone «Non si nomina Bruno» dal film Disney «Encanto»: anche le principessine guardano quello che guardano tutti i bambini.

IL MAXI CONCERTO

platinum party a buckingham palace 5

Le celebrazioni per i 70 anni di regno di Elisabetta procedono senza intoppi, appena guastate da un falso allarme a Trafalgar Square, evacuata dalla polizia per far saltare con una esplosione controllata un innocuo pacco sospetto. Il grande concerto della sera, organizzato dalla BBC, ha visto sul palco anche due stelle italiane, Andrea Bocelli e la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, insieme a vecchie glorie come Diana Ross, i Duran Duran e Rod Stewart.

C'erano anche Alicia Keys, i Queen + Adam Lambert ed Elton John in video. Si è andati avanti per due ore e mezza su un grande palcoscenico adornato da 70 colonne illuminate, una per ogni anno di regno. Ma la grande festa dell'intero Paese sarà quella di oggi, con 3.673 eventi pubblici, 3.775 party di strada nei villaggi e nei quartieri, e con il grande pageant, la sfilata in costume sul Mall, che ripercorrerà i cambiamenti della società britannica dal 1952 a oggi.

charlotte e george al platinum party

Ci saranno molti bambini, attori, cantanti e acrobati circensi, e sfilerà la Gold State Coach, la carrozza dorata usata per l'incoronazione di Elisabetta, trainata da otto cavalli Windsor Grey: sui vetri saranno proiettati i momenti salienti della vita della Regina. Alla fine dei festeggiamenti, verso sera, Ed Sheeran canterà con altre star God Save the Queen e ci si aspetta che la Regina si affacci nuovamente al balcone di Buckingham Palace, come ha fatto nel primo giorno di celebrazioni.

platinum party a buckingham palace 7

Tutti le augurano lunga vita, ma è difficile che ci sia un'altra occasione nella quale potrà farlo di nuovo: un altro giubileo o un matrimonio reale sono eventi improbabili. Sarà forse l'ultima volta che i sudditi la saluteranno nella cornice di quel balcone, al quale si affacciò in divisa da ausiliaria l'8 maggio del 1945 con suo padre Giorgio VI e con Winston Churchill, nel giorno della vittoria in Europa contro il nazismo. Anche il fantino italiano Frankie Dettori tra le stelle che hanno cavalcato per la regina che ieri hanno posato in uniforme al Derby Day.

principe william platinum party platinum party a buckingham palace 2 adam lambert platinum party a buckingham palace 6 platinum party a buckingham palace 10 il duca e la duchessa di cambridge, il principe carlo e la duchessa di cornovaglia lasciano il national service of thanksgiving presso la cattedrale di st paul, guidato dal lord mayor vincent keaveny il principe harry harry e meghan duchi di sussex il principe william sembrava a disagio quando entrava nella cattedrale e anche quando si sedeva davanti alla chiesa il duca e la duchessa di sussex a st paul, londra il principe harry scherza con le principesse beatrice ed eugenie ei loro mariti il principe william e kate middleton a st. paul 9 l duca e la duchessa di sussex lasciano la cerimonia a londra venerdi il principe harry arriva a st. paul kate middleton il duca e la duchessa di sussex arrivano questa mattina per il servizio di ringraziamento alla cattedrale di st paul a londra copia il principe harry e meghan kate middleton 3