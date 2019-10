10 ott 2019 19:42

DISOCCUPATI CON L’INFLUENZA – NASCE IL PRIMO CORSO DI LAUREA PER FORMARE GLI INFLUENCER, OVVERO I DISOCCUPATI DI DOMANI: L’OBIETTIVO È QUELLO DI DARE COMPETENZE E AFFINARE GLI STRUMENTI PER LAVORARE NEL NUOVO MARKETING, IN UN MERCATO CHE AL MOMENTO RICHIEDE SOLO CHIAPPE SODE E LA CAPACITÀ DI SCATTARSI UN SELFIE DECENTE – PER NON PARLARE DEGLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: PER UNA CHIARA FERRAGNI CHE CE LA FA CI SONO MIGLIAIA DI RAGAZZE CHE NON RICEVERANNO UN BRICIOLO DI VISIBILITÀ…