UN DISOCCUPATO 35ENNE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO HA ACCOLTELLATO IN CASA LA MOGLIE E I DUE FIGLI, UN BIMBO DI 7 ANNI E UNA BIMBA DI POCO PIÙ GRANDE – LA DONNA E IL BAMBINO SONO STATI SOCCORSI PER FERITE ALL’ADDOME, LA PICCOLA È STATA TENUTA IN OSTAGGIO PER ORE DAL PADRE ED È STATA RILASCIATA CON FERITE DA ARMA DA TAGLIO SUL CORPO – L’UOMO È ANCORA BARRICATO IN CASA E…

Estratto dell'articolo di Francesca Patanè per www.repubblica.it

E’ ancora barricato in casa l’uomo di 35 anni che nel primo pomeriggio ha accoltellato in casa la moglie e i due figli, un bambino di 7 anni e una bambina poco più grande. Da ore i carabinieri di Agrigento sono fuori dalla casa nei pressi di piazza Bellini a Cianciana in provincia di Agrigento.

disoccupato accoltella moglie e i figli ad agrigento

Da quanto hanno ricostruito i militari, il 35enne, disoccupato che in passato ha avuto problemi di tossicodipendenza, ha accoltellato all’addome sia la moglie che il figlio di 7 anni. La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ribera dove è stata operata d’urgenza. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Il figlio di 7 anni è invece stato portato in elisoccorso all’ospedale dei Bambini di Palermo, anche lui con una ferita da taglio all’addome.

Per oltre due ore l’uomo ha tenuto in ostaggio l’altra figlia. Intorno alle 16 l’uomo ha rilasciato anche lei. La figlia è stata medicata dai sanitari del 118 per le ferite di striscio subite dal padre. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri che stanno convincendo l’uomo ad arrendersi. […]