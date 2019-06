DITE ADDIO AI FASTIDIOSI PULSANTI AI SEMAFORI – IN AUSTRIA SI STA SVILUPPANDO UN SISTEMA DI TELECAMERE INTELLIGENTI IN GRADO DI RILEVARE QUANDO UNA PERSONA CERCA DI ATTRAVERSARE LA STRADA FACENDO SCATTARE IL ROSSO PER LE AUTO - L’INSTALLAZIONE PERMETTE DI AUMENTARE LA VELOCITÀ CON CUI SI DÀ VIA LIBERA AL PASSAGGIO DEI PEDONI E…

I pulsanti dei semafori per il passaggio pedonale saranno sostituiti da telecamere intelligenti in grado di rilevare quando una persona cerca di attraversare la strada facendo scattare il rosso per le auto. È il nuovo sistema innovativosviluppato dai ricercatori dell’Institute of Computer Graphics and Vision di Graz, in Austria.

I semafori dotati di pulsante per l’attraversamento consentono di fermare il traffico non appena il pedone lo richiede. Ma nonostante la loro utilità, non sono privi di inconvenienti.

A volte, il tempo di attesa prima che scatti il verde si prolunga in modo eccessivo mentre il pulsante può essere preda di disturbatori seriali pronti a schiacciarlo per divertirsi a infastidire gli automobilisti, costretti a bloccare la propria vettura anche se non ci sono pedoni ad attraversare la strada.

L’installazione di telecamere sui semafori, invece, permette di aumentare la velocità con cui si dà via libera al passaggio dei pedoni perché il software di monitoraggio dei pedoni ha bisogno soltanto di 1 o 2 secondi per riconoscerne le intenzioni – come spiega Horst Possegger, ricercatore dell’Institute of Computer Graphics and Vision .

Inoltre, grazie alle videocamere intelligenti, il cui campo visivo è molto più ampio di quello standard, la durata del segnale verde non è predeterminata ma cambia in rapporto al numero di persone che attraversano la strada.

E, d’altra parte, qualora i pedoni dovessero abbandonare la zona di attesa per il passaggio, il semaforo continuerebbe a lasciar scorrere il traffico delle auto senza accendere la luce rossa. Per garantire la privacy, le immagini raccolte dalle telecamere saranno utilizzate soltanto per l’uso in sede locale senza essere trasmesse via Internet o memorizzate.

In un contesto in cui la rete stradale è sempre più connotata da sistemi e mezzi intelligenti , la città di Vienna prevede di sperimentare questa tecnologia nel 2020 in più incroci debitamente selezionati, per poi estendere ulteriormente l’impiego di telecamere intelligenti in caso di successo dell’iniziativa.

