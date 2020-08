31 ago 2020 19:52

DITE ALLA AZZOLINA DI PRENDERE APPUNTI! – SOSPENSIONE PER CHI TOSSISCE IN CLASSE PER FINTA O PER CHI SCHERZA SUL CORONAVIRUS, ALUNNI RISPEDITI A CASA SE NON RISPETTANO LE REGOLE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE: LA GRAN BRETAGNA SI PREPARA A RIPORTARE I RAGAZZI SUI BANCHI E LE SCUOLE INTRODUCONO RIGIDISSIME REGOLE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. IN MOLTI ISTITUTI OGNUNO PRANZERÀ AL PROPRIO BANCO E…