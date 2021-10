DITE A CARLO CHE DI QUESTO PASSO SUL TRONO NON CI SALIRÀ MAI – BUCKINGHAM PALACE SFODERA OGNI ARMA PER METTERE A TACERE LE VOCI SUGLI ACCIACCHI DELLA REGINA ELISABETTA CHE, SU CONSIGLIO DEI MEDICI, HA DOVUTO ANNULLARE IL VIAGGIO IN IRLANDA – ULTIMAMENTE È STATA VISTA CON UN BASTONE, MA POI PER MOSTRARSI ANCORA GAGLIARDA HA RINUNCIATO AL PREMIO DELLA RIVISTA "OLDIE" COME ANZIANA DELL’ANNO: “SI È VECCHI QUANDO CI SI SENTE TALI...”

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

Una regina dal cuore giovane tradita dall'anagrafe: emersa dal lockdown e dal lutto per la perdita del principe Filippo con energia, Elisabetta è stata costretta a disdire il viaggio ufficiale in Irlanda del Nord su consiglio medico.

«Con riluttanza», fa sapere Buckingham Palace, la sovrana ha accettato di rimanere a Windsor e riposarsi per qualche giorno. Manda i migliori auguri alla popolazione e spera di poter visitare Belfast e dintorni nel futuro. «È delusa, ma di buon umore», dicono dal suo entourage. «Non c'è da preoccuparsi».

Nonostante i 95 anni, Elisabetta ha ripreso a lavorare a ritmo serrato, sfoderando ancora una volta la dedizione alla corona che da sempre la contraddistingue e per la quale è amata e ammirata nel Regno Unito e all'estero. Il mese di ottobre l'ha portata prima in Scozia, per una cerimonia con il principe Carlo e per l'avvio dei lavori parlamentari a Holyrood, poi a Windsor per un incontro con un reggimento canadese, il 7 a Buckingham Palace, il 14 a Cardiff, il 16 ad Ascot e così via, sino a martedì sera, quando a Windsor ha accolto il premier Boris Johnson e un gruppo di imprenditori internazionali tra cui Bill Gates e l'inviato Usa per il clima John Kerry.

A novembre punta a partecipare al summit di Glasgow Cop26: comprensibile, allora, optare per il riposo. Sebbene abbia cominciato a utilizzare saltuariamente il bastone, Elisabetta in questi giorni è apparsa in forma smagliante, sorridente e battagliera (se a proposito del clima è riuscita anche a sottolineare che ci sono troppe chiacchiere e poche azioni).

A conferma di una ritrovata energia, ha ritenuto opportuno rinunciare a un titolo cui chiaramente non tiene, quello di anziana dell'anno che la rivista Oldie proponeva di assegnarle. No, thank you . Sarà anche a un passo dal secolo di vita ma l'età è una questione soggettiva, ha spiegato per lettera.

«Sua Maestà», ha sottolineato il segretario privato Tom Laing-Baker, «crede che si sia vecchi quanto ci si sente di essere. Di conseguenza non considera di raggiungere i criteri rilevanti per accettare il premio e spera che troviate un destinatario più meritevole». Un no «educato ma intransigente», stando a Gyles Brandreth, scrittore e amico del principe Filippo che è il coordinatore del concorso.

«Forse», ha precisato, «torneremo ad offrirle il titolo in futuro», dopo i festeggiamenti quest' estate per il Giubileo di platino, ovvero 70 anni sul trono. Filippo, dopotutto, lo aveva accettato, anche se non si era risparmiato il sarcasmo: «Non c'è niente per il morale», aveva scritto, «come ricordare che gli anni passano sempre più velocemente, e che il vecchio scheletro comincia a perdere pezzi. Ma è bello che qualcuno abbia pensato a me».

