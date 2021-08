DITE AI NO-PASS ITALIANI DI FARSI UN BEL GIRETTO IN FRANCIA – MACRON SCEGLIE LA LINEA DURISSIMA PER CONVINCERE LA GENTE A VACCINARSI. NON SOLO SERVE IL GREEN PASS ANCHE PER I RISTORANTI E BAR ALL’APERTO, MA ANCHE SUI TRENI. I CONTROLLI SARANNO MOLTO RIGIDI: UNA VOLTA VERIFICATO IL CERTIFICATO VACCINALE I CONTROLLORI METTONO AL POLSO DEGLI IMMUNI UN BRACCIALETTO ADESIVO E…

Roberto Vivaldelli per www.ilgiornale.it

green pass francia.

Mentre continua a destare preoccupazione la situazione della pandemia in Francia, dove continuano ad aumentare il numero dei ricoveri (9.153 persone) e dei pazienti in terapia intensiva (1.712), nel Paese scattano i controlli sul pass sanitario introdotto dal governo Macron, l'equivalente del notro Green pass.

emmanuel macron e i video sui social per convincere a vaccinarsi 4

Da lunedì, infatti, come spiega l'agenzia LaPresse, è in vigore l'obbligo del pass per entrare in bar, ristoranti e viaggiare nel Paese, una misura si applica anche ai turisti. Il pass è ora richiesto sui treni ad alta velocità, intercity e notturni, che trasportano oltre 400.000 passeggeri al giorno in Francia, ha sottolineato il capo del ministero dei Trasporti Jean-Baptiste Djebbari.

È richiesto anche per i viaggi a lunga distanza in aereo o in autobus. "Il pass e la campagna vaccinale dovrebbero aiutarci a evitare nuovi coprifuoco e lockdown", ha detto il ministro della Sanità Olivier Véran al quotidiano francese Le Parisien. Le disposizioni resteranno in vigore almeno fino a novembre, ha detto il ministro, dicendosi "disposto ad ascoltare chi ha paura, a rassicurare. Ma c'è un momento in cui bisogna dire basta".

I controlli sulla presenza della certificazione verde estesa voluta da Macron sono rigidi.

green pass francia

Come racconta un reportage de La Repubblica, sui treni, una volta verificato il Green pass, i controllori estraggono dal sacco un braccialetto adesivo numerato "per sigillartelo al polso.

Esperienza non esattamente gradevole. Ma tant' è. Emergenza oblige. Sulla fascetta - che dovrai mostrare anche salendo sui vagoni, durante il viaggio e all'arrivo - c'è scritto: "In treno, tutti responsabili".

green pass francia 3

Da lunedì è la procedura standard in vigore nelle stazioni francesi per i treni a lunga percorrenza. È il - contestatissimo - Pass in versione "hard" esteso dal presidente Emmanuel Macron a trasporti, ospedali, grandi centri commerciali, bar e ristoranti". Le restrizioni sono valide anche negli ospedali - tranne il Pronto soccorso - dove per far visita ai parenti occorre mostrare il pass sanitario. Le sanzioni per chi sgarra sono pesanti: 135 euro di multa per chi avrà infranto la regola una volta, fino a 9 mila euro in caso di recidiva.

"Il vaccino salva la vita": l'obiettivo di Macron

EMMANUEL MACRON AL TELEFONO

"La vaccinazione salva la vita. Il virus uccide", ha chiosato Emmanuel Macron su Twitter martedì. L'esecutivo mantiene il suo obiettivo di 50 milioni di vaccinati a fine agosto, ritenuto raggiungibile visti i 45 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose e il ritmo della campagna vaccinale, di circa 300.000 iniezioni giornaliere.

Nella giornata odierna, il consiglio dei ministri francese esaminerà la contestata attuazione del Green pass, in vigore da lunedì e attualmente in "fase di rodaggio". "Se non avessimo avuto la vaccinazione e il Green pass probabilmente avremmo chiuso alcuni locali", ha sottolineato Gabriel Attal, portavoce del governo francese, il quale ha escluso - per il momento - l'estensione dell'obbligo di vaccinazione agli agenti di polizia.

Quanto alla distribuzione di una terza dose agli anziani e ai più fragili, annunciata da Emmanuel Macron, non dovrebbe essere oggetto di una decisione nella giornata di oggi, per quale si rimane "in attesa del parere delle autorità sanitarie". Una cosa è però sicura: oggi Macron dichiarerà, con decreto, lo stato di emergenza sanitaria nella Polinesia francese pesantemente colpita dalla pandemia.

emmanuel macron e i video sui social per convincere a vaccinarsi 1 green pass francia 2 emmanuel macron e i video sui social per convincere a vaccinarsi 2 FRANCIA SCONTRI E PROTESTE CONTRO IL GREEN PASS FRANCIA SCONTRI E PROTESTE CONTRO IL GREEN PASS FRANCIA SCONTRI E PROTESTE CONTRO IL GREEN PASS FRANCIA SCONTRI E PROTESTE CONTRO IL GREEN PASS green pass francia certificato vaccinale francia.