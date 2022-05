IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - NON C’È MOLTO IN CHIARO, IN PRIMA SERATA, E LE SERIE VE LE SARETE SPARATE TUTTE, IMMAGINO. CERTO, ANDREBBERO VISTE LE ALTRE CINQUE PUNTATE DI “BANG BANG BABY”, NOIR GROTTESCO VINTAGE SU AMAZON PRIME DEDICATO AGLI ANNI FOLLI DELLA ’NDRANGHETA A MILANO ALL’EPOCA DI SILVIO&BETTINO. ANDREBBE VISTA SICURAMENTE LA SECONDA STAGIONE DEL THRILLER GEOPOLITICO “TEHRAN” SU APPLE TV. DA EVITARE, A SENTIRE I CRITICI AMERICANI, LA SERIE DOVE MIKE MYERS INTERPRETA OTTO PERSONAGGI DIVERSI, E NESSUNO DI QUESTI FA RIDERE, “IL PENTAVIRATO” SU NETFLIX. ASPETTIAMO TUTTI CON IMPAZIENZA IL TERZO VOLUME DI “LOVE, DEATH+ROBOTS” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ariana becheroni bang bang baby

Stasera che vediamo? Non c’è molto in chiaro, in prima serata, ve lo dico subito, e le serie sulle piattaforme ve le sarete sparate tutte. Immagino. Certo. Andrebbero viste le altre cinque puntate di “Bang Bang Baby”, noir grottesco vintage su Amazon Prime dedicato agli anni folli della ’ndrangheta a Milano all’epoca di Silvio&Bettino, truculento quel che basta ma con un gran ruolo di fan di George Michael per Alberto Gerardi, che già fu un indimenticabile Di Pietro in “1992”, e di mammasantissima femmina per Dora Romano.

tehran

Andrebbe visto sicuramente il thriller geopolitico “Tehran” alla sua seconda stagione su Appletv, due serie molto amate dai critici americani, la giovanile “Heartstopper” al 100% di gradimento e “Atlanta” di e con Donald Glover, dedicata a due rapper neri di oggi, 97% di gradimento.

il pentavirato

Da evitare, ahimé, a sentire i critici americani la serie di Mike Myers dove interpreta otto personaggi diversi, e nessuno di questi fa ridere, “Il pentavirato” su Netflix. Aspettiamo tutti con impazienza il nuovo volume, il terzo, dei racconti di fantascienza “Love, Death+Robots” prodotti e in parte diretti da David Fincher. La crema di netflix, in onda dal 20 maggio. Slurp!

lucia mascino bang bang baby bang bang baby

