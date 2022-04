DIVENTA DEFINITIVA LA CONFISCA DEL PATRIMONIO DI OLTRE 100 MILIONI DI EURO DI GIUSEPPE FERDICO, 65 ANNI, IMPRENDITORE PALERMITANO CONOSCIUTO COME IL “RE DEI DETERSIVI” - IL PROCEDIMENTO NASCE DALLE INDAGINI ESEGUITE TRA IL 2006 ED IL 2008 IN CUI FERDICO RISULTAVA INDAGATO PER LA SUA CONTIGUITÀ A "COSA NOSTRA", IN PARTICOLARE ALLE FAMIGLIE MAFIOSE DI ACQUASANTA E SAN LORENZO…

(ANSA) - È definitiva la confisca del patrimonio di Giuseppe Ferdico, 65 anni, imprenditore palermitano leader nel settore dei detersivi a Palermo. La sezione misure di prevenzione, su richiesta della Dda, ha emesso un decreto di confisca del patrimonio divenuto irrevocabile con sentenza della corte di cassazione, per un valore stimato di oltre 100 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Il procedimento di prevenzione nasce dalle indagini eseguite tra il 2006 ed il 2008 dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo - Gico in cui Ferdico risultava indagato per la sua contiguità a "cosa nostra", in particolare alle famiglie mafiose di Acquasanta e San Lorenzo.

A queste si sono aggiunte le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, e la corrispondenza sequestrata in occasione degli arresti dei boss Bernardo Provenzano e Salvatore Lo Piccolo. Assolto nel primo grado di giudizio, Ferdico è stato condannato in appello a nove anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. A seguito del ricorso in cassazione, la suprema corte ha rinviato gli atti alla corte d'appello, che non si è ancora pronunciata. I finanzieri hanno ricostruito la "storia economico - finanziaria" dell'importante gruppo imprenditoriale nella disponibilità di Ferdico, leader in provincia di Palermo nel settore della grande distribuzione e dei prodotti per la casa e l'igiene.

