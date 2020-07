DIVERSA DA CHI? – IL SOGNO DIVENTATO REALTÀ DI ELLIE GOLDSTEIN, 18ENNE CON LA SINDROME DI DOWN, CHE HA POSATO PER GUCCI BEAUTY - UN DEBUTTO NELLA MODA DOPO AVER LAVORATO NEL MONDO DELLA PUBBLICITÀ: “SONO ORGOGLIOSA…”

Da "d.repubblica.it"

Ellie ama leggere, recitare, ballare, ha una personalità sicura ed estroversa. Ha 18 anni, gli occhi verdi e i capelli castani. Ellie ha la sindrome di Down". Così Zebeedee, l'agenzia inglese che dal 2017 rappresenta talenti solitamente esclusi dai media, presenta la modella Ellie Goldstein.

Il suo nome ricorre da qualche giorno e più precisamente da quando ha posato per Gucci Beauty. Una scelta nel segno dell'inclusività che la casa di moda fiorentina ha sposato a partire dal 2015 con l'arrivo di Alessandro Michele come direttore creativo. Ellie G., inglese dell'Essex, è stata fotografata dal londinese David PH Hyde, dopo essere stata scoperta nell'ambito di un progetto di scouting su Instagram avviato da Gucci Beauty e Vogue Italia. Nello scatto la modella indossa il nuovo mascara Gucci LObscur.

"Ho disegnato l'Obscur Mascara per persone autentiche che utilizzano il trucco per raccontare la loro storia di libertà, alla loro maniera", ha spiegato Alessandro Michele. Qualche scelta migliore quindi del volto sorridente di Ellie G. per raccontare una storia di bellezza libera. Alla stampa inglese la 18enne ha dichiarato: "Mi sono divertita molto a posare e ho amato indossare gli abiti Gucci. Sono molto orgogliosa delle immagini scattate".

Non è la prima volta che Ellie lavora nel mondo della pubblicità, in passato aveva posato per Vodafone e Nike, ma quello con Gucci segna il suo debutto nella moda. Un doppio debutto però se si considera che anche per Gucci è la prima volta che una modella con sindrome di Down posa per un suo shooting.

