Estratto dell’articolo di Michele Masneri per “il Foglio”

La notizia non è che il casone dei Ferragnez sul lago di Como è stato messo in vendita. La notizia è che il casone non si vende. E’ infatti lì, fisso, tra gli annunci della Lionard, agenzia specializzata in magioni di lusso, per guardoni immobiliari: case che nessuno si può permettere, come la villa “con piscina infinity”, che si chiama Villa Matilda.

Le prime voci di vendita sono uscite a maggio, ma ancor oggi la proprietà è sul mercato. A quanto? Che volgarità. C’è chi parla di cinque milioni, ma come spesso in questi casi non c’è una cifra precisa, siamo nell’ambito della famosa “trattativa riservata” (se chiedi il prezzo, non te la puoi permettere). E se avranno fatto lavori col superbonus, rientreranno nelle nuove tasse e nei nuovi accatastamenti? Misteri.

[…] Chi la comprerà? Qualcuno la comprerà? Forse qualche forestiero di quelli che arrivano con la Brexit attratti dalla flat tax, e non vogliono stare nella Milano dei maranza. La divisione delle coppie e lo sfrantumamento delle famiglie anche non celebri è comunque da sempre un grande boost immobiliare, come sanno gli architetti che specie nelle grandi città suddividono grandi tri e quadrilocali per famiglie tradizionali ormai estinte in bilocali per i single che ormai sono maggioranza.

Secondo l’Istat rappresentano infatti il 33,2 per cento degli italiani, con Milano che in particolare vede il 57 per cento dei residenti singoli e, secondo Tecnocasa, 1 acquirente su 2 è un signore o una signora senza famiglia (Dio non voglia, con cani e gatti, come non smette di vituperare il Santo Padre, o le childless lady vituperate dal candidato vicepresidente trumpiano J.D. Vance, cioè le gattare).

Villa Matilda, che si chiama col nome del cagnetto adorato della coppia, poi deceduto un anno fa, sarebbe ora di Fedez, che è stato avvistato in casa quest’estate, beneficiando forse del rallentamento nella vendita (con un altro cane, di nome invece Silvio). Certo, se non si vende, chissà che spese.

E forse qualcuno avrà fatto degli studi sul rapporto tra consumo di suolo e coppie di celebrità. Quando queste si separano lasciano infatti sul mercato enormi casamenti che con la loro grandezza dovevano simboleggiare lo status e la felicità raggiunti, ma che sono i primi a saltare quando esplode la crisi […]

Nel caso di Brad Pitt e Angelina Jolie, […] la coppia ha messo in vendita diverse proprietà, tra cui la residenza storica a New Orleans, acquistata nel 2007 per 3,8 milioni e rivenduta nel 2016 per 2,8.

Una delle conseguenze della separazione dei “Bennifer” cioè Ben Affleck e Jennifer Lopez è invece la liquidazione della casa da 3.800 metri quadri e 24 bagni a Los Angeles: prezzo richiesto 68 milioni di dollari, e però è ancora sul mercato.

Johnny Depp invece è quasi un Ricucci hollywoodiano: ha un patrimonio da oltre 100 milioni in immobili, compresa un’isola alle Bahamas. Allo sgangherato processo per diffamazione contro la ex Amber Heard e la di lei condanna a pagare danni per 15 milioni è seguito un riassetto immobiliare: lui ha venduto cinque appartamenti nello stesso palazzo a Los Angeles tra cui quello in cui viveva con lei, per un totale di 12 milioni di dollari.

Lei invece ha dovuto vendere la sua casa californiana della Yucca Valley e si è trasferita a Madrid dove forse c'è una flat tax per divorziate. Nonostante tutto si è comprata una magione del valore comunque di 2 milioni. Avrà trovato un nuovo amore, e forse anche un prezzo al metroquadro favorevole.

