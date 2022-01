DJOKOVIC HA AVUTO IL COVID UNA SECONDA VOLTA NEGLI ULTIMI SEI MESI? - A DICEMBRE LA FEDERAZIONE AUSTRALIANA TENNIS AVEVA INVIATO UNA LETTERA AGLI ATLETI IN CUI INDICAVA IL CRITERIO PER AVER DIRITTO A UN'ESENZIONE MEDICA IN CASO DI GIOCATORI NON VACCINATI: BASTAVA DIMOSTRARE DI ESSERE STATI CONTAGIATI (E GUARITI) DOPO IL 31 LUGLIO - UN'ALTRA GIOCATRICE, LA CECA RENATA VORACOVA, E' STATA FERMATA PER GLI STESSI MOTIVI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

novak djokovic e la moglie 2

Una lettera inviata ai tennisti da parte di Tennis Australia fa un po’ di luce su quello che è successo con Novak Djokovic. La Federazione Tennis Australia, infatti, aveva inviato a tutti i giocatori all’inizio di dicembre un vademecum in cui spiegava che chi non era vaccinato avrebbe potuto prendere parte al torneo a condizione di dimostrare di aver avuto il covid negli ultimi sei mesi.

Nel vademecum erano elencati i requisiti per qualificarsi per un’esenzione medica per entrare in Australia: fornire un test PCR Positivo per Covid datato dopo il 31 luglio insieme a test anticorporali a dimostrare l’immunità naturale «se disponibile».

Si crede che Djokovic sia andato in Australia utilizzando quest’esenzione, solo per essere fermato al confine, interrogato e infine trasportato in un hotel per immigrati. L’asso del tennis serbo ha parlato oggi sui social, ringraziando i fan per il loro supporto mentre i suoi avvocati combattono per farlo partecipare al torneo. Ha scritto: «Grazie alle persone in tutto il mondo per il vostro continuo supporto. Lo sento ed è molto apprezzato».

novak djokovic e la moglie

Un altro messaggio, in serbo, augura ai fedeli un felice Natale secondo la tradizione cristiana ortodossa che celebra il giorno della nascita di Cristo il 7 gennaio, secondo il calendario giuliano.

Da ansa.it

La polizia di frontiera australiana ha impedito l'ingresso nel Paese alla tennista ceca Renata Voracova perché non in regola con le norme anti Covid, per motivi analoghi a quelli contestati al numero uno al mondo Novak Djokovic. Lo scrive la Cnn citando il ministro degli Esteri ceco.

L'Australian Border Force l'avrebbe fermata e condotta nella stessa struttura dove Djokovic sta attendendo l'udienza di lunedì sull'ordine di espulsione. Anche a Voracova è stato chiesto di lasciare il Paese, dove era arrivata mostrando una esenzione dal vaccino legata al fatto di aver avuto il Covid-19 negli ultimi sei mesi.

