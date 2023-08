DODICI MINUTI DI VOLO E NESSUNA ANOMALIA, POI IL SEGNALE DELL'AEREO SI INTERROMPE: COSA È SUCCESSO AL JET DELLA WAGNER SU CUI AVREBBERO PERSO LA VITA PRIGOZHIN E UTKIN? IL VELIVOLO SEMBREREBBE ESSERE STATO ABBATTUTO. MA IL FATTO CHE SIA PRECIPITATO IN UN’AREA POCO O PER NIENTE ABITATA DESTA PIU' DI UN SOSPETTO... – VIDEO

https://video.corriere.it/esteri/momento-schianto-dell-aereo-dove-ci-sarebbe-prigozhin-passeggeri-uccisi/74287fa6-41d9-11ee-a028-2032db658f2e

Estratto dell’articolo di Leonard Berberi per corriere.it

rotta jet su cui avrebbe viaggiato prigozhin

Il jet privato di proprietà del fondatore del gruppo di mercenari Wagner è precipitato pochi minuti dopo il decollo da uno degli aeroporti di Mosca e, cosa che fa insospettire tanti addetti ai lavori, in un’area poco o per niente abitata. Quasi a voler ridurre al minimo le conseguenze a terra dell’incidente nel quale sono morti, tra i dieci passeggeri che hanno perso la vita, anche Evgheni Prigozhin e il suo braccio destro Dmitri Utkin.

Non è ancora chiaro cosa sia successo al velivolo, un Embraer E35 Legacy 600. A bordo c’erano tre piloti e sette passeggeri tra i quali figurava anche Evgheni Prigozhin . Il «tracciato» del volo - incrociando i dati forniti dai siti specializzati come FlightRadar24 - potrebbe offrire già una prima ipotesi sulle cause: il segnale dell’aereo si interrompe all’improvviso alle 18.11 locali (le 17.11 in Italia) mentre il jet procede a 28 mila piedi di quota (8.500 metri) e a 950 chilometri orari di velocità.

schianto jet su cui avrebbe viaggiato prigozhin

Non ci sono state - nei dodici minuti di viaggio «catturato» dai ricevitori a terra - anomalie né sulla quota né sulla velocità. Il velivolo insomma ha subito un evento «traumatico» come un razzo o un’esplosione a bordo che ha messo fuori uso la fusoliera. Nelle immagini che girano sui canali Telegram russi e ucraini si nota un aereo - che viene identificato proprio come quello caduto a nord di Mosca - che precipita quasi in verticale verso terra. La struttura sembra per la maggior parte intatta ma una volta a terra si notano in altri filmati dei fori che potrebbero essere stati causati da munizioni della contraerea russa.

il video di Yevgeny Prigozhin dall africa diffuso il 21 agosto 2023

In ogni caso sarebbe la conferma di un evento fatale successo in volo. L’autorità russa per l’aviazione ha fatto sapere di aver creato una commissione speciale per «indagare sulle circostanze e le cause dell’incidente» con l’aiuto dei dati memorizzati dalle scatole nere. Ma una delle prime conseguenze del disastro aereo è che in serata diversi velivoli nell’area di Mosca hanno disattivato l’ADS-B, il transponder che consente di trasmettere e ricevere dati. Alcuni di questi aerei lo tengono acceso quando sono a terra o in fase di decollo per poi spegnerlo, quasi a volere rendersi «invisibili» ai radar (civili) di terra.

AEREO SU CUI VIAGGIAVA EVGENIJ PRIGOZHIN L AEREO DI PRIGOZHIN CHE SAREBBE ATTERRATO A MOSCA