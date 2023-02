6 feb 2023 19:20

LA DOLCE MORTE – UNA RAGAZZA DI 20 ANNI È MORTA A MILANO DOPO AVER MANGIATO UN TIRAMISÙ SPACCIATO COME VEGANO. LA GIOVANE ERA ALLERGICA AL LATTE (BANDITO NELLA CUCINA VEGANA) ED È ANDATA IN SHOCK ANAFILATTICO SUBITO DOPO AVERLO ASSAGGIATO. PER 10 GIORNI È RIMASTA IN COMA – IL MINISTERO DELLA SALUTE HA RITIRATO IL PRODOTTO DAL MERCATO PER “IL RISCHIO DI PRESENZA DI ALLERGENI”. PROBABILMENTE NEL DOLCE C’ERANO DELLE....