IL DOLORE DI UNA MAMMA – SCENA STRAZIANTE IN KENYA DOVE UNA GIRAFFA UCCIDE ACCIDENTALMENTE IL SUO PICCOLO CON UN CALCIO – QUANDO LA MADRE AVVISTA UNA LEONESSA CHE SI AVVICINA AL FIGLIO, LEI INIZIA A SCALCIARE PER ALLONTANARLA, MA CON UNA ZAMPA COLPISCE FATALMENTE IL GIRAFFINO ALLA NUCA…

DAGONEWS

giraffa uccide accidentalmente il figlio con un calcio 8

Una mamma giraffa ha accidentalmente rotto il collo del suo piccolo con un calcio mentre cercava di resistere a un attacco di una leonessa affamata. Le scioccanti immagini scattate dal fotografo sudafricano Mike Dexter, 33 anni, mostrano una leonessa che si avvicina alla mamma e il piccolo nel parco Masai Mara, in Kenya.

Quando la giraffa se ne accorge scalcia, ma accidentalmente colpisce la nuca del suo piccolo e non il predatore. Cerca di rianimarlo, si avvicina a controllare, ma per la piccola giraffa non c’è nulla da fare. Alla leonessa non resta che aspettare che la madre si allontani per poter accaparrarsi il pasto della giornata.

