DOMANI È VENERDÌ E TANTO PER CAMBIARE C'È SCIOPERO – DALLE 9 ALLE 17 INCROCERANNO LE BRACCIA I LAVORATORI DI FERROVIE DELLO STATO (A RISCHIO TRENI INTERCITY E REGIONALI, LA CIRCOLAZIONE DELLE FRECCE SARÀ REGOLARE) – A ROMA SI FERMERANNO GLI AUTISTI DELL’ATAC DALLE 20 A MEZZANOTTE. PERCHÉ, DI SOLITO LAVORANO? DA QUALCHE MESE ORMAI GLI AUTOBUS NELLA CAPITALE SONO INTROVABILI. NE PASSA UNO OGNI MEZZ'ORA, QUANDO VA BENE...

Da www.corriere.it

Sciopero dei trasporti venerdì 16 dicembre. Dopo le manifestazioni iniziate in Calabria il 12 dicembre arriva lo sciopero generale di 24 ore dei settori privati e pubblici indetto da Cgil e Uil contro la legge di Bilancio del Governo, giudicata «socialmente iniqua». A rischio treni, metro e autobus in diverse città e regioni italiane.

Per quanto riguarda i treni le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato lo sciopero del personale del gruppo FS Italiane dalle 9:00 alle 17:00 di venerdì 16 dicembre. Lo stop comporterà possibili disservizi per i convogli Trenitalia lungo le tratte nazionali di tipo Intercity e le Regionali. Resta invece regolare la circolazione delle Frecce.

atac sciopero

In Lombardia lo sciopero di venerdì 16 dicembre riguarderà anche i lavoratori dell’azienda dei trasporti Atm. L’azienda ha spiegato che l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio, sia di superficie sia della metropolitana, è prevista dalle 18:00 alle 22:00. Per Linee Autoguidovie i bus potrebbero risentire dello sciopero tra le 18:00 e le 22:00, mentre la funicolare Como-Brunate potrebbe registrare disagi fra le 8:30 e le 12:30.

roma sciopero atac 9

In Emilia Romagna scuole e università si fermano per tutta la giornata. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle 11:30 alle 15:30. Orari diversi a Roma, dove sempre venerdì 16 dicembre, bus, tram e metro dell’Atac si fermeranno in orario serale, dalle 20:00 fino a mezzanotte. Lo sciopero in Liguria sarà di 4 ore nel trasporto pubblico locale, 24 ore per Porti e logistica; i marittimi effettueranno 4 ore di ritardo partenza nave e 12 ore i rimorchiatori fatti salvi i servizi essenziali. Sono fatti salvi i minimi garantiti nei servizi pubblici e le fasce di garanzia per i trasporti.

roma sciopero atac 3

Dopo gli scioperi in Calabria (12 dicembre), Sicilia e Umbria (13 dicembre), e quelli in Puglia, Trentino, Valle d’Aosta e Veneto, il 15 dicembre hanno incrociato le braccia le lavoratrici e i lavoratori di Marche, Abruzzo e Piemonte. Venerdì 16, fa sapere la Cgil , scenderanno in piazza, contestualmente agli scioperi, tutte le altre regioni: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. «Maurizio Landini concluderà la manifestazione che si terrà a Roma, in piazza Madonna di Loreto, a partire dalle 10», aggiungono. L’obiettivo delle manifestazioni promosse da Cgil e Uil è « cambiare una manovra contro il lavoro» e per rivendicarne una «più giusta per le persone, più utile per il Paese».

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI A ROMA