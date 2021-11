IL DOMESTICO TI RIPULISCE I FILE RISERVATI – GRAVE FALLA NEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI BENNY GANTZ, ATTUALE MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO ED EX PREMIER, CHE SI È RITROVATO A DARE LAVORO A “UNA SPIA DELL’IRAN”: OMRI GOREN, 37ENNE DAL PASSATO LOSCO ASSUNTO COME DOMESTICO, È STATO INCRIMINATO PER AVER CERCATO DI INOLTRARE INFORMAZIONI RISERVATE A UN GRUPPO DI HACKER COLLEGATI CON L'IRAN – LA SPIA AVEVA FATTO FOTO DELL’APPARTAMENTO E AVREBBE DETTO DI...

Raffaele Genah per "il Messaggero"

Una grave falla nel sistema di protezione e di sicurezza di uno degli uomini politici più esposti e a conoscenza dei dossier più sensibili. Un nuovo affaire scuote i palazzi della politica e la pubblica opinione in Israele. Benny Gantz, attuale ministro della Difesa e per diversi mesi anche premier alternato (era questo il suo ruolo durante l'ultimo governo Netanyahu) aveva alle sue dipendenze un domestico dal passato opaco e soprattutto dal presente e dal futuro pieno di ombre.

L'INCRIMINAZIONE L'uomo è stato infatti incriminato dal Tribunale di Lod con un'accusa particolarmente grave, per aver cercato di inoltrare informazioni riservate ad un gruppo di hacker probabilmente collegati con l'Iran, nemico numero uno di Israele. Trentasette anni, un fascicolo personale alto mezzo metro, Omri Goren era stato assunto come domestico nella residenza di Rosh Ayin, vicino Tel Aviv dove Ganz risiede fin dai tempi in cui era capo di stato maggiore della Difesa.

LA PROVA FOTOGRAFICA E non aveva tardato a far sapere ai suoi interlocutori che poteva muoversi liberamente tra le stanze della casa portando anche la prova fotografica di quello che andava dicendo e così agli atti dell'indagine sono finite anche alcune istantanee dell'appartamento, compreso quella di un computer del ministro su cui si erano appuntate le sue attenzioni. L'aspirante spia avrebbe anche fatto intravvedere ai suoi referenti la possibilità accedere ed infettarlo con un programma malware che avrebbe potuto dunque intercettare ogni parola scritta.

L'operazione è fallita- fa sapere il governo- ma questo non cancella la sensazione di smacco e di incredulità che la notizia rilanciata dai siti , dalle tv e delle radio locali ha provocato in tutto il Paese. La domanda più ovvia è come sia stato possibile arruolare un pregiudicato nella casa di un premier? Secondo quanto riferisce la radio pubblica Kan, Gonen avrebbe nel suo corposo cursus honorum anche una rapina in banca e sarebbe stato detenuto quattro anni in carcere.

La scelta del personale che collabora nelle abitazioni dei personaggi di primo piano compete ai Responsabili della Sicurezza del Premier insieme con lo Shin Bet, il servizio segreto considerato, al pari del Mossad, un'autentica eccellenza nel capo dello spionaggio . E ovviamente l'indagine partirà da qui anche se come viene fatto notare da una nota ufficiale del governo è stato proprio una rapida indagine del servizio di intelligence interna a rivelare questa trama.

LE INDAGINI E comunque, aggiunge la nota, «date le misure e le procedure utilizzate per proteggere le informazioni a casa del ministro, Goren non è mai stato esposto a materiali classificati e nessun materiale di questo tipo è stato trasferito agli agenti con cui era in contatto». Ora le indagini si allargheranno per accertare se possano essere avvenuti altri casi analoghi in precedenza. Di certo nella lunga storia della guerra tra spie tra Israele e Iran si non sarà questo l'ultimo capitolo.

