DON’T GO HUAWEI – IL GOVERNO BRITANNICO FARÀ INSTALLARE LA RETE 5G A HUAWEI, FREGANDOSE DEGLI ALLARMI SULLA SICUREZZA E DELL’IRA DI DONALD TRUMP – THERESA MAY PRECISA DI AVER ESCLUSO IL GIGANTE CINESE DALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE: AVRÀ UN ACCESSO LIMITATO E SOLO PER COSTRUIRE LA STRUTTURA NON CORE – MA I DUBBI SU UN EVENTUALE SPIONAGGIO RIMANGONO…

Da “il Giornale”

theresa may

Nonostante i ripetuti allarmi lanciati dal presidente Usa Donald Trump, il governo britannico permetterà al gigante cinese Huawei l' installazione della rete 5G nel Regno Unito.

huawei

Lo scrive il Daily Telegraph secondo cui il Consiglio nazionale di Sicurezza del Regno Unito, presieduto dalla premier, Theresa May, ha dato il «via liberà affinchè l' azienda cinese abbia un accesso limitato per poter costruire la cosiddetta struttura non core, ossia non cruciale del sistema 5G, per esempio le antenne e le componenti di rete».

donald trump

Più cauto il Financial Times, secondo cui May starebbe «considerando» questo tipo di collaborazione e il via libera non sarebbe ancora definitivo. I timori della Casa Bianca e degli 007 britannici sono che la Cina possa utilizzare Huawei per spiare l' Occidente. Il 5G è una tecnologia per le reti mobili con trasferimento di dati ultraveloce che si avvia a diventare un' infrastruttura importante per l' economia europea, in settori strategici come l' energia, i trasporti, le banche e l' assistenza sanitaria.

donald trump theresa may

Pur non avendo ancora ricevuto la risposta ufficale, Huawei spera nella collaborazione industriale. «Questa luce verde - dice il gigante cinese delle tlc fondato da Ren Zhengfei - significa che le imprese e i consumatori del Regno Unito avranno accesso alle reti più veloci e affidabili grazie alla tecnologia all' avanguardia di Huawei».

Del resto il 2019 sarà un anno di diffusione del 5G in tutto il mondo, ciò significa grandi opportunità di crescita per Huawei, che è all' avanguardia nello sviluppo di apparati di rete progettati per questa tecnologia. Già alla fine di marzo Huawei poteva già contare 40 contratti commerciali sul 5G con i principali operatori e oltre 70mila stazioni base 5G consegnate nel mondo.

donald trump theresa may donald trump theresa may huawei la nuova sede di huawei a milano theresa may theresa may