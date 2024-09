DONALD TRUMP MEJO DEL BAFFO DA CREMA! – IL VIDEO CON CUI DONALD TRUMP PROVA A RIFILARE OROLOGI DA 100MILA DOLLARI AI SUOI SOSTENITORI, USANDO LE MIGLIORI TECNICHE DEL TELEMARKETING: “SONO NUMERATI, IL NUMERO UNO È IL MIO. ECCO PERCHÉ VOGLIO CHE ANCHE VOI NE ABBIATE UNO” – E SUI SOCIAL ESPLODE LA PRESA PER I FONDELLI PER IL PREZZO TROPPO ALTO PER UN PRODOTTO NON ALL’ALTEZZA: “SE QUALCUNO COMPRA UNO DI QUESTI. BEH, HO UN PONTE DA VENDERVI…” - VIDEO

VIDEO: TRUMP VENDE I SUOI OROLOGI PER FARE CASSA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

A meno di quaranta giorni dalle presidenziali americane, Donald Trump non ha ancora svelato come intende contrastare l’aumento dei prezzi al consumo, però ha le idee chiare su come gonfiarli: il tycoon ha messo in vendita un orologio tipo Rolex, personalizzato, d’oro e diamanti, per la modica cifra di centomila dollari. Ma alcuni esperti hanno bollato l’offerta come truffa, e indicato l’orologio come un modello che potrebbe valerne quasi dieci volte meno

“Ciao a tutti, è il vostro presidente, Donald J. Trump”. Comincia così il video introduttivo pubblicato su Truth del lancio del “Victory Tourbillon”, con un’enfasi che ha ricordato le parodie del Saturday Night Live. […] il “Victory” fa parte di un lancio di prodotti per raccogliere fondi per la campagna elettorale, e che include crono subacquei “Fight Fight Fight” da 499 dollari, e altri modelli in argento o oro rosa.

La promozione arriva nelle ore in cui i legali dell’ex presidente hanno presentato un nuovo appello per congelare il pagamento allo Stato di New York della multa da 450 milioni di dollari stabilita dal tribunale di Manhattan per frode finanziaria. Il modello da 100 mila dollari ha attirato le maggiori attenzioni, e le critiche.

“Probabilmente - ha commentato su Instagram Ben Cook, creatore dei Ben’s Watches - ci vogliono non più di 15-16 mila dollari per realizzarli”. E non più di cinque ore di lavoro. Il distributore Adam Golden, che su Instagram ha un account che si occupa di orologi, è stato meno diplomatico. “Se qualcuno compra uno di questi - ha scritto, indicando i Trump Watch - beh, ho un ponte da vendervi”.

Altri esperti, seguiti da milioni di follower, si sono chiesti: “Ma chi può pensare di ingannare la gente in questo modo?”. […] La campagna punta a venderne 147, numero simbolo considerato che Trump sogna di diventare il 47° presidente degli Stati Uniti. Ogni orologio sarà numerato, a partire però dal “2". “Il numero 1 - spiega l’ex presidente - è fuori mercato, perché è mio, ecco perché voglio che tu ne abbia uno”. “Ne farete un grande regalo di Natale”, aggiunge, andando oltre la scadenza dell’Election Day del 5 novembre

