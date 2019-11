LA DONNA ACCOLTELLATA SU UN FRECCIAROSSA AVEVA UN LEGAME CON L’AGGRESSORE - SI IPOTIZZA IL MOVENTE PASSIONALE NEL CASO DELL’ADDETTO ALLE PULIZIE CHE A BORDO DEL TRENO PARTITO DA TORINO E DIRETTO A ROMA HA COLPITO DUE PERSONE (OLTRE ALLA DONNA ANCHE UN PASSEGGERO INTERVENUTO PER DIVIDERE LA COPPIA E’ RIMASTO FERITO) – L’UOMO E’ STATO BLOCCATO NELLA STAZIONE DI BOLOGNA: L'IPOTESI A SUO CARICO E’ DI TENTATO OMICIDIO

A bordo di un Frecciarossa, partito da Torino e diretto a Roma, due persone sono state ferite a coltellate. L'episodio è avvenuto tra Reggio Emilia e Bologna: nel capoluogo emiliano è stato fermato l'aggressore, un addetto alle pulizie, e sono state soccorse le vittime dell'agguato, un passeggero del treno e una dipendente della ditta che effettua i servizi di ristorazione. La donna è in gravi condizioni. Pare che avesse avuto una relazione con l'aggressore.

L'uomo ferito intervenuto per difendere la donna Sembra che il passeggero rimasto ferito sia intervenuto per dividere la coppia e per difendere la donna accoltellata, ma è stato a sua volta colpito e successivamente portato nell'ufficio della Polfer in stazione, dove gli agenti stanno ascoltando diversi testimoni. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 10.30, mentre il treno si trovava tra Reggio Emilia e Bologna.

L'aggressore è un 47enne che è stato bloccato dalla polizia ferroviaria nei sotterranei della stazione del capoluogo emiliano grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. L'uomo, un operatore della ditta esterna che effettua servizi di pulizie a bordo dei Frecciarossa, si trova in stato di fermo con l'ipotesi di reato di tentato omicidio.

La donna accoltellata invece è una dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione sui treni dell'Alta velocità. E' stata portata via intubata ed è in gravi condizioni. Sul convoglio è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi. Il treno AV 9309 è rimasto fermo a Bologna proprio per consentire l'intervento di personale sanitario e degli agenti della Polfer. I passeggeri a bordo sono stati trasferiti su altri convogli e il Frecciarossa, una volta concluse le operazioni, è stato portato verso il deposito.

All'origine dell'accoltellamento potrebbe esserci un movente passionale. L'ipotesi, infatti, è che l'aggressore avesse o avesse avuto una relazione con la donna aggredita e ferita.

