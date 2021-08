LA DONNA CON LA BOCCA PIU' GRANDE DEL MONDO HA UN'APERTURA DI 6,5 CENTIMETRI (CI ENTRA UN SANDWICH INTERO, PER CAPIRCI) - PER FARSI ACCREDITARE NEL GUINNESS DEI PRIMATI HA DOVUTO "DIMOSTRARE DI NON AVER SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO" - I SUOI VIDEO DOVE CANTA E FA BOCCACCE SONO DIVENTATI VIRALI SU TIKTOK, TANTO CHE ADESSO NE HA FATTO UN BUSINESS - "L'HO TRASFORMATA NELLA MIA PIU' GRANDE RISORSA"...

Samantha Ramsdell, star di TikTok ma soprattutto certificata dal Guinness dei Primati come la donna con la bocca più larga al mondo, ha raccontato di aver dovuto dimostrare «di non aver subito un intervento chirurgico» per ottenere il riconoscimento.

La storia della donna, 31 anni, di Stamford, nel Connecticut, è diventata virale l’anno scorso, quando sui social ha confessato di poter aprire la bocca di 6,5 centimetri. È apparsa anche su “This Morning” con in bocca un intero sandwich a dimostrazione delle sue capacità.

La donna ha raccontato che il procedimento per entrare nel Guinness dei Primati è stato lungo e faticoso. «Hanno due pagine di linee guida. Ho dovuto fare diversi tipi di misurazioni per dimostrare che non ho avuto un intervento chirurgico, è tutto naturale, sono sana».

Quando le hanno chiesto il momento in cui si è resa conto di avere una bocca grande, Samantha ha raccontato: «Ho praticamente saputo di avere una bocca grande da quando mi sono guardata allo specchio. Se guardi le mie foto da bambina, il mio volto è sempre stato per l'80% bocca. Ma solo sui social media mi è successo di ricevere commenti come "La tua bocca è spaventosamente grande”».

Samantha ha originariamente aperto i suoi account sui social media per mostrare le sue capacità di esibizione, senza immaginare che la sua caratteristica facciale avrebbe attirato tanta attenzione. Nel 2019, Samantha aveva solo circa 300 follower sui social media, ma ora ha ben 1,7 milioni di fan dedicati su TikTok.

«Mi diverto così tanto su TikTok», ha detto Samantha. «È una piattaforma davvero unica che si concentra sul celebrare persone che normalmente non noteresti. Sono davvero salite alle stelle un sacco di persone, mi diverto molto e ho fatto crescere una grande comunità».

«Ho perso oltre 50 sterline due anni fa e ho riacquistato un sacco di fiducia», ha detto Samantha in precedenza nel novembre 2020.

«Ho iniziato a prendere lezioni di canto, poi a pubblicare i miei video di canto su Instagram. Mi sono innamorata dell'improvvisazione e della commedia e ho iniziato a pubblicarne di più anche sui social media. Ho creato un account TikTok nell'autunno 2019, ma non ho iniziato a pubblicare in modo coerente fino a quando il Covid non è arrivato intorno ad aprile 2020».

«Ho iniziato a crescere in popolarità durante il blocco, ho realizzato molti video di facce buffe, scenette comiche e parodie canore. Ma qualsiasi video che coinvolgesse la mia bocca e le facce che posso fare è sempre diventato virale».

«Uno dei miei video più forti è stato quello in cui rispondevo a un commento che qualcuno mi aveva lasciato chiedendomi se mi sentivo insicuro riguardo alla mia bocca. Ho risposto con un video stupido; con la bocca spalancata dicevo: "Ero insicura, ma è una parte di me, quindi ora lascio solo che la mia bocca risplenda al sole!" Quello mi ha spinto ad aggiungere 100.000 follower ad agosto».

«Un altro video virale è stato quello con la sfida "Voglio vedere il tuo viso brillare di rosso" che mi ha portato a quasi 500.000 follower».

Apparendo su This Morning nel novembre 2020, Samantha ha rivelato che ora guadagna fino a 11.000 sterline a video grazie al suo talento insolito, dopo essere stata vittima di bullismo per le dimensioni della sua bocca da bambina.

«L'ho trasformata nella mia più grande risorsa», ha spiegato. «È pazzesco, non avrei mai pensato di ottenere le reazioni che provo ora».

