AZZ-APP! - DAL 1 FEBBRAIO ALCUNI TELEFONI NON POTRANNO PIÙ USARE WHATSAPP. SI TRATTA DEGLI ANDROID PRIMA DELLA VERSIONE 2.3.7 (PREISTORIA) E DEGLI IPHONE CON IL SISTEMA OPERATIVO IOS 8. E NEL CASO DI APPLE QUALCHE PROBLEMA CI PUÒ ESSERE, PER CHI NON HA MAI AGGIORNATO IL PROPRIO IPHONE 6, 5S, 5 ECC…