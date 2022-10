18 ott 2022 08:30

DONNA, TU SEI MIA - FERMATO UN 52ENNE DELLA PROVINCIA DI MONZA CHE, NON ACCETTANDO LA FINE DELLA RELAZIONE CON LA SUA COMPAGNA, SI E' TRASFORMATO IN UN AGUZZINO, ASSUMENDO IL CONTROLLO DELLA VITA DELLA DONNA: PER CONTROLLARLA IN OGNI MOMENTO, AVEVA INSTALLATO TELECAMERE IN CASA, VIETANDOLE DI VEDERE AMICI E FAMIGLIARI - QUANDO LEI HA PROVATO A MOLLARLO, LUI HA MINACCIATO DI DIFFONDERE IN RETE I VIDEO DEI LORO MOMENTI INTIMI GIRATI A INSAPUTA DELLA DONNA...