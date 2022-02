DONNA AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE - UNA SIGNORA CINESE E I SUOI DUE FIGLI SONO RIMASTI INCASTRATI NELLA LORO AUTO TRA DUE MURI A 5 METRI DI ALTEZZA - LA SIGNORA HA PREMUTO PER SBAGLIO L'ACCELERATORE E LA MACCHINA E' CADUTA DAL TETTO - I TRE SONO STATI SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO: PER TIRARLI FUORI LI HANNO IMBRACATI E AIUTATI CON UNA SCALA DI FORTUNA... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Auto caduta dal muretto in Cina

Una mamma cinese e i suoi due piccoli sono rimasti incastrata a 5 metri dall’altezza nella loro auto. La donna, dopo essere salita in macchina con i figli, ha premuto per sbaglio l’acceleratore, l’auto ha scavalcato il muretto che aveva di fronte ed è caduta giù. Per fortuna è rimasta incastrata in un muretto costruito poco sotto, a 5 metri di altezza.

Auto caduta dal muretto in Cina 2

I tre sono rimasti fermi nell’auto fino all’arrivo dei vigili del fuoco, terrorizzati dallo sbilanciare il già fragile equilibrio dell’auto verso destra o verso sinistra. Per fortuna ne sono usciti indenni, grazie ai vigili del fuoco, che li hanno tirati fuori imbracandoli uno alla volta e facendoli appoggiare ad una scala di fortuna.

Auto caduta dal muretto in Cina 4 Auto caduta dal muretto in Cina 5 Auto caduta dal muretto in Cina 3